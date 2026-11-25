Lula Da Silva, electo semanas atrás como presidente de Brasil, no invitaría a su par de Argentina, Javier Milei, a su asunción prevista para el 5 de enero de 2027.

Según la información publicada este martes por el medio brasileño UOL, el jefe de Estado del país vecino podría no invitar al libertario, pero sí a otros dirigentes de la política argentina.

Los posibles asistentes a la asunción de Lula, podrían ser desde miembros de la oposición, hubo dirigentes del peronismo kirchnerista que concurrieron a reuniones y al búnker lulista el mes pasado, hasta el expresidente Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, que a diferencia del Gobierno nacional, sí reconocieron el triunfo de Lula, que fue reelegido el pasado 25 de octubre en un ballotage contra Flavio Bolsonaro.

La posible decisión de no hacer parte a Milei de la asunción de Lula se da en un contexto en el que el gobierno brasileño retiró a su embajador en nuestro país, Julio Bitelli y disminuyó la relación bilateral a un encargado de negocios.

A eso se le suma, que el sábado pasado en declaraciones televisivas, el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió a los comicios en Brasil y sostuvo: “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera”.

Además, cuando Milei asumió al frente de la Argentina, Lula no estuvo presente en la ceremonia, ya que según manifestó en ese momento, se encontraba ofendido por ciertas declaraciones que el jefe de estado había efectuado durante su campaña presidencial.

El jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, explicó que a Lula le molestó haber sido llamado “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso”.