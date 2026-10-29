Lula Da Silva le lanzó una indirecta a Milei por la relación entre Argentina y Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este jueves al saludo que le envió el expresidente argentino Mauricio Macri por su triunfo electoral y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta a Javier Milei, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

A través de su cuenta de X, Lula agradeció las felicitaciones del líder del PRO y destacó la importancia de mantener una relación de cooperación entre Argentina y Brasil, más allá de las diferencias políticas e ideológicas de sus dirigentes.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó el mandatario brasileño.

Sin embargo, la parte más significativa del mensaje llegó cuando recordó la relación institucional que ambos países mantenían durante anteriores gestiones.

“Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, sostuvo Lula.

Agradeço ao ex-presidente @mauriciomacri pelos cumprimentos e pelos bons votos. Compartilho plenamente o desejo de uma região que trabalhe unida pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nossos povos. E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

El mensaje de Lula en medio de la tensión con Milei

Las declaraciones del presidente brasileño se producen en un contexto de distanciamiento diplomático entre Brasilia y Buenos Aires, profundizado por las diferencias ideológicas y los enfrentamientos públicos entre Lula y Milei.

Durante la campaña presidencial brasileña, el mandatario argentino expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro, rival electoral de Lula, y realizó fuertes cuestionamientos contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Tras la victoria de Lula, Milei evitó reconocer públicamente el resultado electoral, una actitud que contrastó con la posición adoptada por otros dirigentes argentinos.

En ese escenario, la respuesta del mandatario brasileño a Macri adquiere un significado político que excede el intercambio de felicitaciones: reivindica el diálogo institucional como herramienta para sostener las relaciones entre ambos países, independientemente de quién gobierne.

Macri se diferenció de Milei y felicitó a Lula

El intercambio comenzó el lunes, cuando Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para reconocer el triunfo del presidente brasileño, quien consiguió su cuarto mandato.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, publicó el expresidente argentino.

Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 26, 2026

El PRO también difundió un comunicado en el que destacó el carácter estratégico de la relación bilateral y expresó su voluntad de fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

La posición del partido fundado por Macri marcó una diferencia con la actitud del Gobierno nacional y se produjo en momentos en que la relación política entre el expresidente y Milei atraviesa una etapa de tensiones.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos países comparten espacios de integración regional, como el Mercosur, por lo que el vínculo bilateral tiene una importancia que trasciende las diferencias entre sus presidentes.

De esta manera, el intercambio entre Lula y Macri dejó expuestas dos posiciones frente al resultado electoral brasileño: mientras el expresidente argentino apostó por el reconocimiento institucional y la cooperación, Milei mantiene una relación distante con su par brasileño. Ambito+1