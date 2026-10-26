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Elecciones Brasil

Lula da Silva ganó el balotaje será presidente de Brasil 4 años más

El actual mandatario logró dar vuelta la elección, obtuvo la reelección con más del 51% de los votos y se asumirá su cuarto mandato.

El presidente de Brasil, Lula da Silva derrotó en este balotaje a su rival Flávio Bolsonaro luego de haber sido derrotado en las elecciones generales y asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero.

En esta segunda vuelta, el líder del PT alcanzó el 51,77% de los votos contra 48,23% del senador de derecha, una diferencia que está por encima del los tres puntos.

El jefe de Estado había protestado por la ausencia de autobuses que usan los electores con menores recursos para llegar a las mesas de votación, denunciando que es un acto premeditado. Bolsonaro se sumó al pedido pero lo justificó por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que complican a los ciudadanos.

El resultado va en contra de la expectativa principal de los gestores entrevistados, que apuntaban que el hijo mayor de Jair Bolsonaro mantendría la diferencia lograda hace tres semanas.

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