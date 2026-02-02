Luján toma una decisión clave con ciclovías: qué dice la ordenanza que aprobó el HCD

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de instalar cartelería señalética preventiva en todos los accesos vehiculares que crucen ciclovías, bicisendas y veredas de uso público, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y proteger a los usuarios más vulnerables del tránsito.

La iniciativa, impulsada por la concejala Cecilia Soulè, alcanza a barrios privados, centros comerciales, supermercados, estaciones de servicio, establecimientos educativos y religiosos, industrias y a todo emprendimiento que cuente con ingresos y egresos vehiculares sobre este tipo de infraestructuras vinculadas a la movilidad sustentable.

Según lo dispuesto por la norma, la señalización deberá advertir de manera visible “Precaución: entrada y salida de vehículos” u otras leyendas similares, de acuerdo con los lineamientos técnicos que determine la autoridad de aplicación.

La ordenanza establece que los costos de fabricación e instalación de los carteles estarán a cargo de los titulares o responsables de los inmuebles, quienes dispondrán de un plazo máximo de 180 días para adecuar sus accesos. En tanto, los nuevos emprendimientos deberán contemplar esta señalización desde la etapa de proyecto.

En caso de incumplimiento, se prevén sanciones económicas que serán aplicadas mediante multas graduadas en Unidades Tributarias, en función de la gravedad de la infracción y la reincidencia. Desde el Concejo Deliberante señalaron que la medida busca disminuir el riesgo de siniestros viales, ordenar la circulación y fortalecer la convivencia vial en todo el departamento.