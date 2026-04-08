Luján tiene colectoras listas a la espera de la obra del Acceso Sur

La Municipalidad de Luján de Cuyo anunció los avances con obras viales estratégicas sobre el Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el marco de un plan integral que busca mejorar la circulación y preparar el corredor para su futura ampliación.

La gestión del intendente Esteban Allasino mostró los trabajos en la pavimentación de las colectoras, una intervención clave para optimizar uno de los principales ingresos al departamento. Puntualmente, las tareas se desarrollan sobre el lateral oeste, en el tramo comprendido entre Boedo y Castro Barros.

En ese punto, el avance sostenido permitió consolidar sectores fundamentales para ordenar el tránsito y reforzar las condiciones de seguridad vial.

Según informaron desde el municipio, se ejecutaron 8 kilómetros de colectoras por lado, lo que suma un total de 16 kilómetros y más de 128.000 metros cuadrados de asfalto. Esta infraestructura no solo mejora la circulación actual, sino que también deja preparado el terreno para la incorporación de una tercera trocha en el Acceso Sur.

La futura tercera trocha, que contempla la modernización de 16 kilómetros de la traza, se encuentra en proceso de adjudicación y prevé una inversión superior a los 88.000 millones de pesos. En este sentido, se presentaron 11 ofertas para llevar adelante la obra en Luján de Cuyo, considerada una de las más relevantes en materia de infraestructura vial en la provincia.