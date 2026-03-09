Luján organiza una capacitación por el Mes de la Mujer

La Municipalidad de Luján de Cuyo tiene todo listo para una gran actividad prevista para el viernes 13 de marzo en el Centro de Atención Unificada del Parque Cívico (Boedo 505, Carrodilla). Allí se propondrá un espacio de encuentro, capacitación y construcción colectiva de herramientas para la vida cotidiana.

En el marco de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer, el municipio lujanino realizará el “Encuentro Mes de la Mujer: co-creando nuestra autonomía”; una jornada que tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias, el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la autonomía personal y financiera de las mujeres del departamento.

El evento se desarrollará el viernes 13 de marzo, de 16 a 19 horas, en el CAU del Parque Cívico Luján (Boedo 505, Carrodilla) y estará abierta a todas las mujeres interesadas en participar de un espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta. Link de inscripción: https://bit.ly/4aOlcUn

El encuentro estará guiado por el equipo de Consultora Innova, quienes coordinarán dinámicas participativas orientadas a descubrir nuevas herramientas para el desarrollo personal y la toma de decisiones con mayor autonomía. Además, está prevista la participación especial de la speaker Jimena Politino, quien compartirá conceptos y experiencias vinculadas al fortalecimiento de la autonomía financiera y el crecimiento personal.

Durante la jornada se propondrá un formato de trabajo colaborativo, pensado como un laboratorio de ideas, donde cada participante podrá aportar su mirada, compartir experiencias y generar redes de apoyo con otras mujeres del departamento.