Search
Instagram Facebook Twitter
El Centro de Atención del Parque Cívico será la sede del encuentro
autonomía financiera

Luján organiza una capacitación por el Mes de la Mujer

Por el Mes de la Mujer, en Luján de Cuyo organizan una actividad con formato de capacitación destinada a mujeres. Habrá un equipo profesional que lidere las exposiciones que tendrán lugar el viernes.

La Municipalidad de Luján de Cuyo tiene todo listo para una gran actividad prevista para el viernes 13 de marzo en el Centro de Atención Unificada del Parque Cívico (Boedo 505, Carrodilla). Allí se propondrá un espacio de encuentro, capacitación y construcción colectiva de herramientas para la vida cotidiana.

En el marco de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer, el municipio lujanino realizará el “Encuentro Mes de la Mujer: co-creando nuestra autonomía”; una jornada que tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias, el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la autonomía personal y financiera de las mujeres del departamento.

El evento se desarrollará el viernes 13 de marzo, de 16 a 19 horas, en el CAU del Parque Cívico Luján (Boedo 505, Carrodilla) y estará abierta a todas las mujeres interesadas en participar de un espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta. Link de inscripción: https://bit.ly/4aOlcUn

El encuentro estará guiado por el equipo de Consultora Innova, quienes coordinarán dinámicas participativas orientadas a descubrir nuevas herramientas para el desarrollo personal y la toma de decisiones con mayor autonomía. Además, está prevista la participación especial de la speaker Jimena Politino, quien compartirá conceptos y experiencias vinculadas al fortalecimiento de la autonomía financiera y el crecimiento personal.

Durante la jornada se propondrá un formato de trabajo colaborativo, pensado como un laboratorio de ideas, donde cada participante podrá aportar su mirada, compartir experiencias y generar redes de apoyo con otras mujeres del departamento.

ETIQUETAS:

actividadLujáneventoMes de la Mujerlaboratorio de ideasEncuentromujeres

+ Noticias

autonomía financiera

Luján organiza una capacitación por el Mes de la Mujer

Por: Redacción NDI

NAFTA

Combustible: YPF anticipó qué pasará con los precios tras la escalada del petróleo por el conflicto con Irán

Por: Redacción NDI

desastre agropecuario

Alivio para el campo: Irrigación otorgará beneficios a productores mendocinos afectados por el clima

Por: Redacción NDI

importante reunión

Sorpresa: por qué Sergio Massa reapareció en Mendoza durante Vendimia

Por: Redacción NDI

CIUDAD

La Ciudad de Mendoza presentó su agenda de actividades por el Mes de la Mujer

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

La DGE mantiene abiertas las inscripciones para que jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter