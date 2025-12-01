Luján intentó modernizar y salió mal: qué cambios tendrán que hacer en la Vendimia

Hace algunos días, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, firmó un nuevo decreto aunque esta vez para dejar sin efecto una de sus propuestas de modernización. Y es que, dieron de baja el sistema de voto digital que se implementó recientemente en la elección de Reina y Virreina departamental de la Vendimia.

Una medida que responde directamente a una solicitud de la Secretaría de Gobierno, oficina que aseguró que este nuevo método “no tuvo buena aceptación por parte de la comunidad lujanina“.

Por lo que, desde el Gobierno local confirmaron que van a retornar al sistema tradicional de elección, que es el conocido como voto cantado. El cual, según el comunicado municipal, era “festejado y aprobado de manera unánime por las familias y autoridades del departamento“.

Por ello, Allasino en su decreto establece que el voto digital queda relegado y que se volverá a usar el voto cantado, un mecanismo tradicional en el que se van diciendo los votos y se va generando un ambientes de fiesta. Quedando igual que en los demás departamentos y el Acto Central.