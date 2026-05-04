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¿REENCUENTRO?

Luján festeja su aniversario con un desfile militar: ¿irá Petri?

El próximo domingo 10 de mayo, vecinos y familias lujaninas se reunirán sobre Avenida Roque Sáenz Peña para conmemorar un nuevo aniversario del departamento. Podría haber foto política electoral.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, que administra el intendente Esteban Allasino, realizará, con toda la comunidad del departamento, el Desfile Cívico Militar: domingo 10 de mayo a las 10:00 hs, sobre una de las arterias más neurálgicas del microcentro (Avenida Roque Sáenz Peña).

Dicho evento se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 171° Aniversario de Luján de Cuyo. Se trata de uno de los encuentros más representativos del calendario local, donde se conjugan tradición, identidad y participación ciudadana.

Durante la jornada, distintas instituciones formarán parte del desfile, reafirmando el vínculo entre la comunidad y quienes, desde distintos ámbitos, trabajan todos los días por el desarrollo y el bienestar del departamento. El evento busca no solo rendir homenaje a la historia lujanina, sino también fortalecer los valores compartidos y el sentido de pertenencia de los vecinos.

Pero también, estos eventos y sus participantes, vienen dando postales electorales cuando todos miran hacia el 2027 y la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo. Hay rumores sobre contactos del Pro con Luis Petri y el año pasado, cuando el actual diputado nacional era ministro de Defensa, asistió al desfile.

La foto, incluso, fue más amplia porque incluyó a Omar De Marchi, hoy con un perfil bajísimo y también a Álvaro Martínez, hoy en las tropas libertarias al igual que Luis Petri. El sanmartiniano está recorriendo la provincia y no habría que sorprenderse si es de la partida en esa actividad.

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