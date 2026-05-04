Luján festeja su aniversario con un desfile militar: ¿irá Petri?

La Municipalidad de Luján de Cuyo, que administra el intendente Esteban Allasino, realizará, con toda la comunidad del departamento, el Desfile Cívico Militar: domingo 10 de mayo a las 10:00 hs, sobre una de las arterias más neurálgicas del microcentro (Avenida Roque Sáenz Peña).

Dicho evento se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 171° Aniversario de Luján de Cuyo. Se trata de uno de los encuentros más representativos del calendario local, donde se conjugan tradición, identidad y participación ciudadana.

Durante la jornada, distintas instituciones formarán parte del desfile, reafirmando el vínculo entre la comunidad y quienes, desde distintos ámbitos, trabajan todos los días por el desarrollo y el bienestar del departamento. El evento busca no solo rendir homenaje a la historia lujanina, sino también fortalecer los valores compartidos y el sentido de pertenencia de los vecinos.

Pero también, estos eventos y sus participantes, vienen dando postales electorales cuando todos miran hacia el 2027 y la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo. Hay rumores sobre contactos del Pro con Luis Petri y el año pasado, cuando el actual diputado nacional era ministro de Defensa, asistió al desfile.

La foto, incluso, fue más amplia porque incluyó a Omar De Marchi, hoy con un perfil bajísimo y también a Álvaro Martínez, hoy en las tropas libertarias al igual que Luis Petri. El sanmartiniano está recorriendo la provincia y no habría que sorprenderse si es de la partida en esa actividad.