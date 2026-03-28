Luján de Cuyo: un niño de 7 años fue hospitalizado luego de que le cayera un portón encima

Un niño de siete años debió ser internado luego de que el viernes por la noche, en su vivienda de Luján de Cuyo, le cayera encima un portón de grandes dimensiones.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió cerca de las 21.40 en una casa ubicada sobre calle San Martín al 5900, cuando el niño fue golpeado por un portón que se desplomó sobre él.

El personal policial fue alertado por un conductor que trasladaba al pequeño lesionado. Ante esto el niño fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso su traslado al hospital Notti.

Una vez en el nosocomio, los médicos le diagnosticaron politraumatismo craneal, por lo que debió quedar internado bajo observación mientras se monitorea su evolución.