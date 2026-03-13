Luján de Cuyo se convirtió en el epicentro del cannabis con la tercera edición de Mendocann

Los días 12, 13 y 14 de marzo se realiza en la bodega Lomas del Malbec, de Luján de Cuyo, la tercera edición de Mendocann, la exposición de industria, cultivo y medicina del cannabis que reúne en Mendoza a empresarios, emprendedores, disertantes, profesionales de Sudamérica y público en general en torno a la capacitación, el conocimiento científico, la innovación y el debate sobre el uso medicinal de la planta.

La edición 2026 cuenta con casi 100 expositores y más de 40 disertantes, además hay actividades culturales, shows de música en vivo, gastronomía, degustaciones y un Sunset en el que se presentarán el DJ y productor musical español Henry Saiz, además de destacados artistas locales y nacionales.

Con la sanción y reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial en Mendoza, Sudamérica puso el foco en nuestra provincia como un potencial polo de la industria, el cultivo y la innovación en materia de cannabis.

Sobre la expo

Los asistentes podrán conocer a productores de flores de calidad farmacéutica, laboratorios que expondrán sus productos innovadores, iluminación para cultivos, turismo cannábico, tecnología y nutrición para cultivos, creadores de genéticas, empresas de bioagricultura, gastronomía con cannabis, hongos medicinales y los mejores estudios jurídicos especializados en el marco legal que debe tener la industria del cannabis.

A su vez, en la Expo Mendocann encontrarán charlas, disertaciones y debates de la mano de especialistas locales nacionales e internacionales durante las tres jornadas. Además, el Gobierno provincial, los municipios y la Universidad Nacional de Cuyo tendrán su espacio para mostrar los avances en la industria.

Entre los conferencistas se destacan profesionales médicos que disertarán sobre su adecuado uso, especialistas en cultivo y novedosas técnicas de hidroponía.

También se abordarán temas de gran importancia como la trazabilidad en los cultivos, la situación actual de la legislación en materia de cannabis, métodos de extracción de bioactivos, usos del cannabis y concentrados en alimentos, terapias para pacientes veterinarios, economía del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, climas y riegos ideales para cosechas exitosas, entre otras temáticas que apuntan a la capacitación permanente de los asistentes en los innovadores escenarios que se montarán para la Exposición.

Las entradas para el evento pueden adquirirse a través de la página de ShowsTickets.