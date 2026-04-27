Luján de Cuyo moderniza su planta depuradora: oficializan los fondos para la tercera etapa en Agrelo

A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el convenio que garantiza los fondos para la tercera etapa de la ampliación del Establecimiento Depurador Agrelo. Con una inversión de $17.500 millones, la obra se posiciona como una pieza clave para el saneamiento y la infraestructura básica de Luján de Cuyo.

El financiamiento se concretó bajo un esquema de crédito blando, luego de que el municipio acreditara su capacidad de repago y solvencia fiscal. Para asegurar la operación, Mendoza Fiduciaria dio luz verde a la disponibilidad de recursos, utilizando como garantía los fondos de la coparticipación municipal.

Esta modalidad permite que la comuna modernice sus servicios esenciales sin asfixiar el presupuesto corriente, mientras la Provincia supervisa la evolución de los trabajos a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

La obra no solo busca resolver problemas inmediatos, sino que fue proyectada para ser eficiente durante las próximas tres décadas. Entre sus puntos más destacados se encuentran:

Vida útil extendida: Instalaciones diseñadas para acompañar el crecimiento poblacional de la zona.

Protección ambiental: El tratamiento de efluentes evitará la contaminación de suelos y acuíferos, protegiendo la salud de los vecinos.

Sustentabilidad hídrica: Uno de los mayores logros del proyecto es que permitirá la reutilización de aguas tratadas para el riego agrícola, un recurso vital en el contexto de crisis hídrica que atraviesa Mendoza.

Aunque el municipio es el encargado directo de la ejecución, el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó que el flujo de recursos será monitoreado para asegurar que los avances cumplan con los estándares de sostenibilidad previstos. El objetivo final es transformar el entorno hídrico de Agrelo y sus alrededores, garantizando un servicio cloacal moderno y ecológicamente responsable.