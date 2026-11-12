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Luján de Cuyo: la Policía investiga el asesinato de un hombre a sangre fría

El sujeto de 45 años llegó a la sala de urgencias, pero se terminó confirmando el fallecimiento por herida de bala.

En la tarde noche del miércoles, personal de la Policía dio inicio a una investigación por un crimen a sangre fría en el departamento de Luján de Cuyo. Más específicamente, entre las calles Dalia y Teresa O’Connor, en una zona algo alejada del centro.

Según informaron, un hombre de 45 años con múltiples antecedentes delictivos por robos, abusos sexuales, lesiones y demás fue asesinado cerca de las 19 en la zona antes comentada. Esto tras haber regresado de un viaje en camión junto a su sobrino de 19 años.

Por las primeras declaraciones, estos dos llegaban de su recorrido, cuando encontraron un Chevrolet Corsa gris con cinco ocupantes obstaculizando la pasada. En ese momento, los viajantes pidieron que los dejaran pasar y al negarse comenzaron los insultos y las agresiones.

Posteriormente, el conductor siguió su camino hasta llegar a su domicilio en la calle Teresa O’Connor donde el joven descendió del vehículo, siendo que momentos después se escucharon varias detonaciones. Por lo que, el chico salió y encontró a su tío tendido en el suelo con una herida de bala.

Ante esto, llamaron al 911 para alertar sobre un auto gris que estaba efectuando disparos. Al mismo tiempo, la víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Central, donde terminó confirmándose la muerte.

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