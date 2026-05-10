Luján de Cuyo celebra su 171° Aniversario este domingo

Este domingo 10 de mayo, vecinos y familias lujaninas se reunirán sobre Avenida Roque Sáenz Peña para conmemorar un nuevo Aniversario del departamento, en una jornada que pondrá en valor la historia, las instituciones y la identidad local.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, conducida por el intendente Esteban Allasino, realizará, con toda la comunidad del departamento, el Desfile Cívico Militar: domingo 10 de mayo a las 10:00hs, sobre una de las arterias más neurálgicas del microcentro (Avenida Roque Sáenz Peña).

Dicho evento se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 171° Aniversario de Luján. Se trata de uno de los encuentros más representativos del calendario local, donde se conjugan tradición, identidad y participación ciudadana.

Durante la jornada, distintas instituciones formarán parte del desfile, reafirmando el vínculo entre la comunidad y quienes, desde distintos ámbitos, trabajan todos los días por el desarrollo y el bienestar del departamento. El evento busca no solo rendir homenaje a la historia lujanina, sino también fortalecer los valores compartidos y el sentido de pertenencia de los vecinos.

Como cada año, se espera una amplia participación de las familias que habitualmente acompañan este tipo de celebraciones, consolidando un espacio de encuentro donde se pone en valor el recorrido colectivo y el crecimiento sostenido de Luján de Cuyo.

De esta manera, la gestión municipal continúa fortaleciendo sus tradiciones y generando instancias que promueven la unión, el reconocimiento institucional y el orgullo de ser parte de una comunidad en constante desarrollo.

Asueto administrativo

En efecto, con motivo de celebrarse el 171° Aniversario del departamento, el próximo lunes 11 de mayo las dependencias de la Municipalidad no atenderán, excepto las áreas que prestan servicios públicos esenciales.Finalmente, cabe destacar que la comuna lujanina, ubicada en el Parque Cívico Luján (Boedo505, Carrodilla) tendrá Asueto administrativo el día del Aniversario (11demayo). Solo funcionarán las áreas abocadas a brindar los servicios.