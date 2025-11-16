Luis Petri vuelve a Mendoza este domingo: ¿dónde estará y para qué?

El Ministro de Defensa -y recientemente electo como Diputado Nacional por Mendoza– Luis Petri estará visitando nuevamente Mendoza este fin de semana. Puntualmente, el domingo al mediodía estará en Malargüe.

Según confirmó la Cámara de Comercio de Malargüe, Petri formará parte del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas que se realizará este domingo en el Centro Cultural y Deportivo del departamento del sur mendocino.

Según le confirmó a Sitio Andino Martín Ginart, integrante del directorio de la Cámara de Comercio, Petri será uno de los cuatro oradores del evento, al que se espera que también asistan autoridades provinciales y departamentales.

Cabe destacar que el evento está programado para que se realice el domingo 16 de noviembre a partir de las 13:30 horas en el Centro Polideportivo Malal Hue, y se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 75° Aniversario departamental.

Debido al interés generado por la participación del ministro, la Cámara de Comercio comunicó la habilitación de un cupo limitado de entradas adicionales.

Cabe resaltar que, además de Petri, también se destacarán las presencias del intendente de Malargüe, Celso Jaque, y del gobernador Alfredo Cornejo.