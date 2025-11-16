Search
Instagram Facebook Twitter
luis-petri-seguira-el-cargo-ministro-defensa-foto-santiago-taguamdz
NUEVA VISITA

Luis Petri vuelve a Mendoza este domingo: ¿dónde estará y para qué?

El Ministro de Defensa confirmó que estará presente en un tradicional evento en Malargüe. También estará el gobernador Alfredo Cornejo.

El Ministro de Defensa -y recientemente electo como Diputado Nacional por MendozaLuis Petri estará visitando nuevamente Mendoza este fin de semana. Puntualmente, el domingo al mediodía estará en Malargüe.

Según confirmó la Cámara de Comercio de Malargüe, Petri formará parte del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas que se realizará este domingo en el Centro Cultural y Deportivo del departamento del sur mendocino.

Según le confirmó a Sitio Andino Martín Ginart, integrante del directorio de la Cámara de Comercio, Petri será uno de los cuatro oradores del evento, al que se espera que también asistan autoridades provinciales y departamentales.

Cabe destacar que el evento está programado para que se realice el domingo 16 de noviembre a partir de las 13:30 horas en el Centro Polideportivo Malal Hue, y se llevará a cabo en el marco de los festejos por el 75° Aniversario departamental.

Debido al interés generado por la participación del ministro, la Cámara de Comercio comunicó la habilitación de un cupo limitado de entradas adicionales.

Cabe resaltar que, además de Petri, también se destacarán las presencias del intendente de Malargüe, Celso Jaque, y del gobernador Alfredo Cornejo.

ETIQUETAS:

Cámara de ComercioLuis PetriMalargüe

+ Noticias

NUEVA VISITA

Luis Petri vuelve a Mendoza este domingo: ¿dónde estará y para qué?

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

GOBIERNO DE LA NACIÓN

Nuevo Programa Federal de Primera Infancia: qué propone y cómo funcionará

Por: Violeta Díaz Costa

NO HUBO MILAGRO

DESCENDIÓ GODOY CRUZ

Por: Lucian Astudillo

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza sancionó una ordenanza para un uso estratégico de la IA

Por: Violeta Díaz Costa

VIDA DEPORTIVA

La Ciudad amplía su oferta deportiva y comunitaria en el Gimnasio Municipal Nº 4

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter