Luis Petri votó y destacó el uso de Boleta Única: “Nos jugamos el futuro del país”

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza, votó en San Martín y habló con la prensa sobre la importancia de la Boleta Única.

“Por primera vez a nivel nacional tenemos boleta única, esto es importantísimo porque la votación en ágil y rápida. Ya en Mendoza estrenamos el proceso en el 2023. Para mi es un orgullo poder estar acá votando, haciendo la cola y expresándonos en libertad”, comentó Petri.

“Es un buen sistema, es ágil, es rápido, es económico, permite tener toda la oferta electoral, evita las trampas de la política: cómo el robo de las boletas en cuartos oscuros. Asique me parece que es un buen sistema” continuó el ministro.

“Es importante que la gente venga, participe y sea protagonista”, instó Petri, pidiendo a los electores que no deleguen la decisión sobre el rumbo del país. El candidato planteó la elección en términos de una dicotomía fundamental: “Si queremos seguir apostando al presente que invita a soñar un futuro, o si volvemos para atrás a esa Argentina piquetera y corrupta que gobernó 20 años el país.”

En este sentido, enfatizó que en esta jornada “nos jugamos el futuro del país”, y sostuvo que la participación política debe ser fomentada “desde todos los sectores”.

Vínculo con el Presidente

Consultado sobre su relación con el Poder Ejecutivo, Petri confirmó su diálogo constante con el presidente Javier Milei. Mencionó el aprecio mutuo y anticipó la comunicación que mantendrán durante la tarde para analizar el desarrollo de los resultados.

“El Presidente me tiene un gran aprecio, a la tarde vamos a hablar de cómo van sucediendo los resultados del comicio, la conversación es permanente”, concluyó el candidato.