Luis Petri: “Todo lo que propone Milei es a 35 años”

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, respondió una entrevista en un medio nacional y habló sobre los temas actuales. Especialmente se refirió a las promesas del candidato libertario a presidente, Javier Milei.

“Milei es un gatito. Ahora todo es a 35 años. Lo que era la dolarización, ahora no va a ser dolarización”, señaló Petri respecto a si el libertario era un león o un gatito.

Respecto a la dolarización, el candidato señaló: “No podés dolarizar una economía si no tenés dólares. En economía no hay conejos en la galera. Dolarizar la economía sin dólares es como jugar un partido de fútbol sin pelota. Para dolarizar necesitas tener dólares y para jugar al fútbol necesitás pelota. Y si no tenés pelota, el problema es si esa pelota la vas a buscar a los ahorristas y les hacés un plan confiscación o un plan bonex para tener una pelota y ponerla en el centro del campo. Es imposible dolarizar.

También el ex legislador se refirió a las diferencias que hay entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

“Primero, somos una fuerza republicana, democrática, federal y tenemos una estructura política en todo el país. Tenemos equipos y tenemos el liderazgo de una persona honesta, íntegra. Porque Patricia Bullrich da cuenta de toda su trayectoria política y sigue viviendo en el mismo departamento que hace 50 años y tiene un liderazgo y una convicción que no es de ahora, es de siempre. La vimos enfrentar a Hugo Moyano, la vimos enfrentar al narcotráfico y a las mafias, la vimos salir a defender a los ciudadanos cuando Alberto Fernández se enamoraba de la pandemia y nos encerraba a todos”, explicó.

Por otra parte, reconoció que fue “dura” la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero consideró que el espacio político vino a enfrentar al kirchnerismo y al populismo. “Estamos todos juntos, nos hermanan los mismos valores”, añadió Petri.

Entre las propuestas, el compañero de fórmula cree necesaria una reforma laboral, la eliminación inmediata del cepo, la discusión de los convenios colectivos de trabajo e insistió en una reestructuración de los planes sociales, entre otras cosas.

“Primero hay que terminar con los gerentes de la pobreza. El Estado tiene que recuperar el monopolio de la política social. No tiene que haber cinco vivos que manejen los planes sociales en la Argentina. Y segundo, tienen que ser un puente para el acceso al mercado del trabajo, donde le tenés que exigir a aquella persona que tiene un plan, que salga a buscar trabajo y que lo pueda comprobar. Y el Estado tiene que capacitarlo y darle las herramientas para que puedan insertarse en el mundo laboral”, concluyó.