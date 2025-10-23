Luis Petri sostuvo que el Gobierno necesita un triunfo el domingo y se refirió a un posible resultado: “Nos damos por satisfechos con…”

Este miércoles, el frente electoral La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tuvo su acto de cierre de campaña en las instalaciones del club Andes Talleres, en Godoy Cruz. Allí estuvieron presentes el Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y la diputada Pamela Verasay, quienes encabezan la lista de candidatos a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. También estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, entre otros referentes.

Si bien el acto estaba programado para iniciar a las 18:30, éste sufrió un retraso debido a las actividades que se desarrollan habitualmente en el club, las cuales no se llevaron a cabo con normalidad, pese al acto político.

Un dato que llamó la atención fue el predominio absoluto de militantes identificados con La Libertad Avanza, en detrimento de la UCR, cuya militancia brilló por su ausencia.

Durante su intervención, Petri le agradeció a los mendocinos que lo recibieron durante su gira, destacó la labor de la militancia durante la campaña, y -en sintonía con el mensaje del presidente Javier Milei– reafirmó que “esta vez el esfuerzo vale la pena“. Además, de manera contundente, aseguró: “Nunca fue más fácil la opción este domingo: o volvemos al pasado o apostamos al futuro“.

En su exposición, Petri contrapuso la gestión de Milei con la del kirchnerismo, poniendo énfasis en la baja de la inflación y la lucha contra el narcotráfico. “Nos jugamos el país, necesitamos un triunfo. Javier Milei llegó a la presidencia con el apoyo del 56% de los argentinos, miles de mendocinos lo apoyaron, y ahora es necesario ratificar ese rumbo en las urnas. Y yo no tengo dudas de que los argentinos y los mendocinos van a ratificar el rumbo. Mendoza es la cuna de la libertad, y ahora abraza las ideas de la libertad del Presidente Milei“.

En ese sentido, el candidato sostuvo que “no podemos quedar a mitad de camino“, y le pidió a la militancia que reúnan fuerza para que busquen convencer a los mendocinos que todavía no saben a quién votar.

Tras las palabras de Petri y del gobernador Alfredo Cornejo, llegó el turno de una rueda de prensa, en la que los referentes políticos respondieron las preguntas de los periodistas presentes.

Allí, Petri afirmó que después del 26 de octubre habrá cambios en la composición del Gabinete de Javier Milei, y tanto el candidato como Cornejo afirmaron que en las elecciones del domingo se dan “por satisfechos con una ventaja como la que se dio en 2023, que fue de 10 puntos de diferencia, pero también aspiramos a sumar más“.

Petri expresó que el oficialismo necesita mayor representación en el Congreso para que el gobierno de Milei pueda llevar adelante más reformas, para lo cual consideró que el papel de los mendocinos es importante para que eso ocurra.