Luis Petri se refirió al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones y sentenció: “No es un cheque en blanco”

Luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en la mayor parte del país, el actual Ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo por Mendoza, Luis Petri, se refirió a los resultados de los comicios del pasado 26 de octubre. Si bien destacó el respaldo que significó el triunfo, sentenció que el electorado no les dio “un cheque en blanco“.

“Lo que ocurrió el domingo 26 fue un fuerte respaldo pero no un cheque en blanco”, dijo Petri durante una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido, quien encabezara la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza explicó que “nunca hay cheques en blanco, la ciudadanía te da mandatos y en definitiva te respalda o te rechaza. Lo que ocurrió fue que hubo un fuerte respaldo. Nosotros lo decíamos como una consigna de guerra: no podemos volver atrás”.

Según el flamante diputado, el mensaje de campaña del oficialismo caló hondo en el electorado, que “entendió que no se podía volver atrás“.

Petri también destacó la fuerza que va a tomar La Libertad Avanza en el Congreso a partir de la renovación de bancas: “Van a ingresar 64 diputados nacionales de La Libertad Avanza, y eso es una gran señal porque nosotros el 10 de diciembre de 2023 asumimos con muy poquitos diputados, no más de 35, y menos senadores, no llegaban a 9“.

Un tema que siempre sobrevuela en las intervenciones públicas de Petri es su posible candidatura a gobernador de Mendoza para suceder a Alfredo Cornejo. Consultado al respecto, el Ministro no quiso ahondar en el tema y aseguró que está concentrado en su rol actual.

El abrazo viral con Javier Milei

En otro pasaje de la entrevista, Petri se refirió al abrazo con el Presidente, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales: “No estaba planeado, fue un abrazo de gol, como lo decimos con el presidente. Ya lo habíamos hecho en otras oportunidades y ahora era la primera reunión de gabinete que teníamos después de las elecciones“.

Respaldo a Manuel Adorni

Respecto a las críticas que realizó Mauricio Macri al nombramiento de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, Petri dijo que el ex presidente “no lo conoce a Manuel“, y aseguró que el vocero presidencial “es una persona absolutamente preparada, es un economista del carajo“.