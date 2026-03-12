Luis Petri salió a bancar a Manuel Adorni en el escándalo por el viaje con su esposa

El Jefe de Gabinete es noticia desde hace unos días luego de conocerse que su esposa integró la comitiva que viajó a New York por una agenda oficial del presidente Javier Milei. Manuel Adorni no para de recibir críticas por todos lados y el Gobierno se tomó su tiempo para bancarlo.

El propio Adorni ensayó algunas explicaciones pero hasta hoy, no hubo posteos en redes sociales. Karina Milei le dio un fuerte espaldarazo en X y luego, se desató una lluvia de apoyos entre los que está el del diputado nacional Luis Petri.

Luis Petri y Manuel Adorni se conocen desde antes de llegar al Gobierno nacional. El ex vocero presidencial vino a Mendoza a una actividad organizada por la Fundación Mendocinos por el Futuro. Luego, cuando Petri llegó al Ministerio de Defensa, con Adorni compartieron visitas a Mendoza y muchas actividades.

No obstante, el mendocino no se apuró en el respaldo, fue uno de los que salió cuando hubo luz verde por parte de altos funcionarios nacionales. “Te banco fuerte @manueladorni. Espalda con espalda!!” posteó el legislador de La Libertad Avanza.