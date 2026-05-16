Luis Petri mantuvo una reunión con la Cámara de Comercio de Valle de Uco: “Las cámaras tienen que ser aliadas”

El diputado nacional, Luis Petri mantuvo una reunión con la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT). El mendocino consideró: “es clave involucrarse y conversar con el sector productivo y mantener un diálogo directo para escuchar de primera mano las necesidades de un sector fundamental en nuestra provincia”.

Esta nueva visita da continuidad a la agenda de trabajo iniciado el año pasado, consolidando un espacio de articulación que busca potenciar el desarrollo del Valle de Uco. Durante el encuentro en la CCIAT, Petri afirmó: “hay que escuchar a las cámaras, no criticarlas. Hay que trabajar juntos. Me parece sumamente importante escuchar a la Cámara, una de las palancas del departamento”.

“Recorrí mucho la provincia y la vengo recorriendo mucho a la provincia. He dado no menos de seis, siete vueltas entre el 2021 y el 2023. Como sé que hay nuevos desafíos cada día, sigo recorriendo y escuchando a cada sector, en cada rincón de Mendoza”, agregó.

En el marco de una intensa jornada de trabajo en el Valle de Uco, el diputado nacional por Mendoza visitó el campo de la familia Scibilia, un valle de 5000 hectáreas en desarrollo que estaba ignorado por falta de servicios donde un grupo de productores encabezó un desarrollo que lleva 10 años de crecimiento constante, donde hoy se planta anualmente más de 1500 has en un sistema de rotaciones y existen 8 productores. Durante el día hay unas 30 personas trabajando y 150 en épocas de cosecha y siembra.