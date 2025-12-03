Luis Petri mandó a terapia a los peronistas y Agustín Rossi le contestó

Momentos después de jurar como diputado, Luis Petri, mandó esta tarde a los representantes peronistas “al psicólogo” en medio de su discurso en la sesión preparatoria al recambio legislativo y lanzó que desde ese sector “se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa”, en relación a Jorge Taiana, quien también se encontraba en el recinto.

Después de las palabras de Petri, el legislador santafesino y también ex ministro de Defensa durante el Gobierno del Frente de Todos, Agustín Rossi, acusó al legislador mendocino de haber tenido una gestión “calamitosa”.

Petri habló en la sesión después de ser designado como vicepresidente 2do del cuerpo. El ex ministro elogiaba la gestión de Milei y la contrastaba con el kirchnerismo.

“Nosotros venimos cumpliendo un mandato popular a apostar a un diálogo pero no a una agenda de pasado que propone el kirchnerismo, no a la agende del piquete, no a la agenda de la extorsión, venimos a apostar a una agenda de futuro, que propone la modernización laboral, que propone terminar de derrotar a la pobreza en la Argentina, vergüenza le tiene que dar”, lanzó.

En ese momento, los integrantes de la oposición empezaron a hablar encima del legislador que en seguida redobló la apuesta: “Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo porque el fundador del peronismo era un militar y fue Ministro de Guerra“, expuso en referencia al tres veces presidente Juan Domingo Perón y a la designación de su reemplazo en Defensa, Carlos Presti.

Y acusó en referencia a la designación durante el gobierno anterior al frente de la cartera castrense de Jorge Taiana, diputado electo en las últimas elecciones por Fuerza Patria: “Se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros”.

La respuesta de Agustín Rossi a Luis Petri

El que respondió las acusaciones de Petri no fue Taiana sino otro ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas, de tener un líder político como Juan Domingo Perón, de ser un partido que tiene 80 años de vigencia, de nuestra propia historia, de los gobiernos de Juan Perón, de Néstor y Cristina”, lanzó.

En esa línea, agregó que “los peronistas seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45“. “Reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr su regreso a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron”, enfatizó.

Y por último, apuntó directamente contra Petri: “Cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso, vayan a aumentarle el salario a los militares, en tres años quebraste el IOSFA“, acusó al ex funcionario por la gestión de la obra social de las fuerzas armadas.