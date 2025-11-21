Luis Petri inauguró el primer destacamento de Granaderos en Mendoza

Este viernes, en el Cerro de la Gloria, Luis Petri inauguró el nuevo Destacamento Permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo “Sección Ejército de los Andes”, saldando una deuda histórica con la tierra donde se gestó la epopeya libertadora del Ejército de los Andes.

“Si el Regimiento tiene presencia en los lugares que forjan la historia del General San Martin, como no van a estar en la cuna de la libertad” , dijo Petri en referencia a la sede de Santa Fe y Corrientes.

Con esta incorporación, Mendoza se convirtió en el tercer destacamento de Granaderos a Caballo del interior del país, sumándose a las sedes de Santa Fe y la de Yapeyú, Corrientes, ciudad natal del General Don José de San Martin.

En su discurso, el diputado electo por la provincia, destacó el lugar en la historia que tiene Mendoza, cuna y capital de la libertad, no solo de nuestra nación, sino de medio continente. ““Así como Tucumán es la capitán nacional de la independencia, Mendoza es la capital nacional de la libertad. Estos hombres pelearon en Chile, Perú y Ecuador hasta darle la libertad a América. Por eso este reconocimiento”.

Dónde está ubicada la nueva sede de Granaderos a Caballo

La nueva sede, que el ministro visitó a finales de octubre está ubicada en la calle Julio Leónidas Aguirre 259, en el centro de la Ciudad de Mendoza, en el histórico edificio donde funcionó la Sastrería Militar.

El destacamento comenzará a operar con una dotación de 20 granaderos, entre ellos 15 mendocinos que completaron su formación y servicio en Buenos Aires antes de ser destinados a la provincia.

Asimismo, operará con dos secciones. Una de ellas rotará en los principales sitios históricos y ceremoniales de la provincia, como la Casa de Gobierno, la Catedral y el Cerro de la Gloria, donde se eleva el Monumento al Ejército de los Andes. La otra sección estará disponible para actividades educativas y culturales en escuelas e instituciones, así como para participar de celebraciones patrias.