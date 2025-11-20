Search
Llegan a Mendoza

Luis Petri inaugurará el nuevo Destacamento de Granaderos a Caballo

Este será el tercer destacamento en el país. Podría ser el último acto en Mendoza del diputado electo como títular del ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Luis Petri, inaugurará este viernes el nuevo Destacamento Permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo “Seccion Ejército de los Andes” en el Cerro de la Gloria, saldando una deuda histórica con la tierra donde se gestó la epopeya libertadora del Ejército de los Andes.

Con esta incorporación, Mendoza se convertirá en el tercer destacamento de Granaderos a Caballo del interior del país, sumándose a las sedes de San Lorenzo, Santa Fe y de Yapeyú, Corrientes, ciudad natal del Libertador.

La nueva sede se encontrará en la calle Julio Leónidas Aguirre 259, en el centro de la Ciudad de Mendoza, en el histórico edificio donde funcionó la Sastrería Militar. El destacamento comenzará a operar con una dotación de 20 granaderos, entre ellos 15 mendocinos que completaron su formación y servicio en Buenos Aires antes de ser destinados a la provincia.

Asimismo, operará con dos secciones. Una de ellas rotará en los principales sitios históricos y ceremoniales de la provincia, como la Casa de Gobierno, la Catedral y el Cerro de la Gloria, donde se eleva el Monumento al Ejército de los Andes. La otra sección estará disponible para actividades educativas y culturales en escuelas e instituciones, así como para participar de celebraciones patrias.

MendozaLuis PetriCerro de la GloriaGranaderos a Caballo

