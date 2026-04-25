Luis Petri desconfía del acuerdo entre Cornejo y Milei para el 2027

Las confirmaciones, off de record, sobre un supuesto entendimiento político entre Karina Milei y Alfredo Cornejo comenzaron a agitar el escenario político local de cara a las elecciones de 2027. Según trascendidos, el acuerdo implicaría que La Libertad Avanza (LLA) no intervendría en la definición del candidato a Gobernador en la provincia, a cambio de asegurar espacios relevantes en las listas de cargos nacionales, como diputados y senadores.

La posibilidad de este pacto genera especial atención dentro del oficialismo, ya que podría alterar el equilibrio interno y condicionar las aspiraciones de algunos dirigentes. Entre ellos aparece el nombre de Luis Petri, quien podría verse afectado en sus proyecciones políticas si se consolida un esquema de acuerdos entre el radicalismo y el espacio libertario. En otras palabras: Cornejo tendrá la decisión final y eso, al sanmartiniano, no lo beneficia.

Consultado al respecto, Luis Petri evitó validar las versiones y marcó distancia de las especulaciones. “No me consta y no puedo hablar de trascendidos. No tengo notificación y no es lo que yo tengo entendido de lo que ocurrió en esa reunión”, afirmó el diputado nacional en relación al encuentro que mantuvieron Karina Milei y Alfredo Cornejo la semana pasada en Buenos Aires.

Algunos sectores consideran que se trata de una estrategia para ordenar el tablero electoral con anticipación después del pedido del ministro de Hacienda, Luis Caputo, quien pidió señales políticas. En un año no electoral, empezaron a dar algunas precisiones muy anticipadas. A más de un año del inicio formal del calendario electoral, las negociaciones y los posicionamientos comienzan a delinear un escenario abierto, donde las alianzas y acuerdos podrían resultar determinantes.