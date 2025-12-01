Luis Petri comienza a despedirse del Ministerio de Defensa con un acto en la IV Brigada Aérea

Luego de su contundente victoria en los comicios del pasado 26 de octubre, se sabía que los días de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa estaban contados. Es que, a partir del 10 de diciembre, el mendocino asumirá como Diputado nacional en el Congreso.

A falta de escasos días para que ello ocurra, Petri empezará a decir adiós a su rol como titular de Defensa este lunes, en un acto en El Plumerillo.

A partir de las 10:30, en la IV Brigada Aérea encabezará la presentación de los nuevos helicópteros Bell 407GXi, que habitualmente son utilizados para rescates en montaña, misiones de evacuación sanitaria, traslados de carga para asistencia humanitaria o transporte de pasajeros.

Además de Petri, también estarán presentes altos mandos militares: el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Xavier Isaac, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Valverde.

Cabe destacar que no será el último acto que encabezará el mendocino como Ministro de Defensa, ya que el próximo viernes 5 de diciembre -en Río Cuarto, Córdoba- está previsto que se presenten los seis aviones F-16 que recientemente Argentina le compró a Dinamarca.

Patricia Bullrich ya se despidió del Ministerio de Seguridad

Luego de que el pasado viernes Patricia Bullrich jurara como Senadora nacional y diera un discurso despidiéndose del Ministerio de Seguridad, este domingo la ahora ex ministra oficializó su renuncia al Gabinete.

A través de un posteo en “X”, Bullrich agradeció a Javier Milei por “la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país“, y compartió su carta formal de renuncia.