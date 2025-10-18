Luis Petri aseguró que si consigue una banca en el Congreso impulsará un nuevo Código Penal con sanciones más duras

Las elecciones del próximo 26 de octubre están cada vez más cerca. Con las campañas electorales entrando en su recta final, los distintos candidatos aprovechan cada momento y cada espacio para expresar sus ideas con el afán de consolidar (y captar) votos.

En ese contexto, Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, adelantó este viernes que, de resultar electo, buscará avanzar en la reforma del Código Penal y la revisión de la edad de imputabilidad.

En diálogo con radio Aconcagua, Petri expresó que “una persona que mata en la República Argentina puede tener una pena de 8 años. Es una locura: haber quitado una vida y que la pena que pueda recibir sea de 8 años es una pena mínima“.

Además, el Ministro -y ahora candidato- apuntó contra la efectividad de las penas actuales frente a delitos de corrupción y narcotráfico, subrayando que son “todas excarcelables“. Ante este panorama, Petri consideró que todos estos crímenes deberían tener “condenas largas y de cumplimiento efectivo“.

También abordó la temática del siempre controversial umbral en la edad de imputabilidad, el cual consideró que hay que bajar. Según el Ministro, es “necesario discutir la baja en la edad de imputabilidad, donde no solamente hay que bajar la edad, sino que también hay que generar un sistema de alertas tempranas que indique que ese chico comete un delito“. En ese sentido, Petri aseguró que son temas que el Congreso debería abordar, pero que no lo hace porque “lo único que ha buscado el Congreso este último año es boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno“.

Otra de las problemáticas de las que habló el candidato libertario fue la precarización laboral, la cual estimó que alcanza a ocho millones de trabajadores. Ante este escenario, Petri afirmó que es necesaria una reforma laboral: “Hay más trabajadores precarizados que registrados, y hay muchos que quieren dar empleo. Es imprescindible discutir una reforma laboral“. Asimismo, destacó que la industria del juicio amenaza a las PyMEs e impide la creación de empleos: “La buena noticia es que el otro día estuvimos en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y prácticamente la gran mayoría de los que hablaron en esa reunión, dijeron que iban a apoyar una reforma laboral“.

Finalmente, el Ministro reconoció que desde el Gobierno saben que “muchos argentinos no la están pasando bien“, afirmó que “este es el camino“, e invitó a la ciudadanía a que vaya a las urnas: “Votar hace la diferencia, es importante que la gente vaya y participe, es importante que todos los habilitados para votar lo hagan“.