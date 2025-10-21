Luis Petri anunció que “los Granaderos vuelven a Mendoza”: ¿dónde estará el destacamento?

Este lunes, el Ministro de Defensa de la Nación -y ahora candidato a Diputado Nacional por Mendoza en La Libertad Avanza-, Luis Petri, anunció que Mendoza tendrá un destacamento de Granaderos, el cual será inaugurado en noviembre.

Petri dio la noticia a través de su perfil personal en la cuenta “X”, en donde informó: “Los Granaderos vuelven a Mendoza, la tierra donde San Martín empezó el camino de la libertad de medio continente“.

Según comunicó el Ministro, el presidente Javier Milei acompañó la decisión, por lo que los Granaderos contarán con una “nueva sede que estamos preparando“.

Los @Granaderosarg vuelven a Mendoza, la tierra donde San Martín empezó el camino de la libertad de medio continente.



El presidente @JMilei tiene un aprecio especial por los Granaderos y acompaña esta decisión de que el Regimiento tenga presencia en esta provincia sanmartiniana…

De este modo, los Granaderos tendrán presencia permanente en la provincia con un destacamento ubicado en calle Julio Leónidas Aguirre 259, en Ciudad de Mendoza, el cual será inaugurado a mediados de noviembre. La sede del Regimiento funcionará en lo que hoy es la Sastrería Militar.

Cabe resaltar que el Regimiento de Granaderos sólo tiene dos destacamentos en el interior del país: uno en San Lorenzo, Santa Fe, sitio emblemático por haber sido el lugar en donde se produjo la histórica Batalla de San Lorenzo, la primera de José de San Martín contra el ejército realista; y la otra en Yapeyú, Corrientes, ciudad natal del General.

Con la incorporación de Mendoza como tercer sede, el Regimiento tendrá presencia en otro lugar con un fuerte vínculo con la gesta sanmartiniana.

El destacamento contará con 25 granaderos -12 de ellos, mendocinos- y tendrá dos secciones diferenciadas: una tendrá presencia rotativa en los lugares más icónicos de la provincia, como la Casa de Gobierno, el Monumento al Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, o la Catedral, entre otros. La otra sección estará abocada a actividades educativas en distintos colegios e instituciones.

¿Cómo formar parte del Regimiento de Granaderos?

Tal como sucede con el Ejército Argentino, los requisitos son:

Ser ciudadano argentino

Tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de ingreso

Contar con educación primaria completa

No tener antecedentes penales

En caso de cumplir con los requisitos, se deberá completar el formulario de inscripción y entregarlo en alguno de los siguientes centros de incorporación: