Luis Petri acelera en la carrera al 2027 y desata una interna en La Libertad Avanza y el oficialismo

Luis Petri no lo dice abiertamente, pero se cansa de dar señales sobre el año próximo. Ha dicho que quiere ser Gobernador pero no le puso fecha. Muchas apariciones y fotos parecieran mostrar que la jugada será para el 2027, y sino es así, se debe divertir incomodando gente y sacudiendo encuestas.

El fitito rojo del 2023 está en boxes y a punto de salir. Algunos contenidos hechos con IA lo muestran en acción, saltando obstáculos y acelerando a fondos: cualquier parecido con una disputa electoral es pura coincidencia, más cuando el que quiere decidir es Alfredo Cornejo. Y el que se pone nervioso es Facundo Correa Llano.

El nacido en San Martín no es de su confianza, ni siendo radical y ahora mucho menos estando en La Libertad Avanza. La afiliación al partido presidencial, para la UCR fue un alivio porque es un competidor menos y debilitaba a los radicales petristas.

Un tándem que se muestra

Luis Petri y Álvaro Martínez, ex Pro y ahora también dentro de La Libertad Avanza dejaron las sombras y para mostrarse activos dentro del partido violeta. Facundo Correa Llano atraviesa fuertes internas por su soberbia, torpeza y falta de liderazgo. Y Petri sabe muy bien cómo moverse ahí porque militó años en un partido al que le encantan las internas y le florecen sectores.

No se privó de usar las viejas mañas de la política: acomodó parientes en cargos públicos y dentro del partido, para asegurarse votos y evitar perder el control de las decisiones. “Ni el kirchnerismo se animó a tanto”, dice entre risas un radical.

La actitud patoteril de la novia del diputado nacional que llegó al Senado gracias a ese vínculo, para con la vicepresidenta, Alejandra Gómez, es una muestra de cómo creen o pretenden manejar un partido. Por jerarquía, correspondía que se sentara en primera fila durante el Congreso de la Juventud del partido pero como se le ocurrió pedirle explicaciones a Correa Llano por las irregularidades del partido, pasó a la lista negra.

En ese Congreso estaban Luis Petri y Álvaro Martínez, mostrándose como alternativa e incomodando a Correa Llano. Se viene una disputa por liderazgos, no cabe la menor duda. Y el sanmartiniano buscará que los Milei se la jueguen por él, en medio del acuerdo electoral con Cornejo, que resiste esa opción y quiere imponer a un propio, aunque sólo lo conozcan un grupo de militantes. Hasta puede, Petri, obtener apoyo de otros libertarios que ven en él, a una persona más abierta que Correa Llano.

Mojada de oreja al cornejismo

La movida de Petri y Martínez no quedó en La Libertad Avanza, unas varias horas antes del Congreso habían estado en la Fundación Mendocinos por el Futuro escuchando a los padres de alumnos que querían ingresar a la IV Brigada Aérea pero la DGE, que conduce Tadeo García Zalazar, retiró el examen pocos días antes de rendir.

Y donde hay críticas al cornejismo están los del Partido Demócrata, que no perdieron la oportunidad de sacarse la foto y despotricar contra el Gobierno. “Es irracional e insólito suprimir un examen meritocrático en cualquier contexto, especialmente en un escenario de deficientes resultados de evaluaciones educativas. Se sustituye el justo criterio de mérito por otro preponderantemente de cercanía, excluyendo a los aspirantes de otros departamentos que con enorme esfuerzo e ilusión se han preparado para rendir”, expresó Mercedes Llano en redes sociales. Es curioso el contraste de la diputada nacional con la meritocracia: es la hija de un histórico del PD, Gabriel Llano. Cabe preguntarse qué carrera política hubiese hecho sin ese parentesco familiar.

Volviendo a la agenda, está claro que Petri aprovechó la grieta para diferenciarse de sus contrincantes que mandan a militantes y trolls a fustigarlo en las redes sociales. Además, por un rato volvió a estar lo más cerca que hoy puede, del universo militar.

En un raid de actividades, fotos y reels, el sanmartiniano deja claro que quiere correr la carrera y hasta se divierte acelerando a fondo el mismo auto que casi, le hace ganar en el 2023.