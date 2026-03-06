Luis Caputo respondió a la UIA, defendió la apertura económica y pidió sacar los dólares “del colchón”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei frente a cuestionamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza, el funcionario respaldó la apertura económica, cuestionó los modelos de protección industrial y pidió a los argentinos sacar los dólares guardados “del colchón”.

“El plan económico es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no un sistema antiempresario”, aseguró el ministro, al responder a cuestionamientos planteados por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien había expresado preocupación por el impacto de algunas medidas sobre la industria nacional.

Durante su exposición, Caputo defendió especialmente la apertura de importaciones, una de las políticas centrales del programa económico del Gobierno. “Forzar a que la gente pague un neumático cuatro veces más o una prenda cinco u ocho veces más de lo que vale es inmoral, injusto y agresivo”, sostuvo el funcionario al cuestionar los modelos de protección industrial que, según su visión, terminan afectando principalmente a los sectores con menores ingresos.

El titular del Ministerio de Economía insistió en que este tipo de mecanismos no representan una verdadera política de desarrollo productivo. Por el contrario, afirmó que se trata de un esquema “ineficiente y regresivo”, ya que quienes más sufren sus consecuencias son los consumidores con menor capacidad económica.

En otro tramo de su exposición, el ministro retomó uno de los mensajes que el Gobierno viene difundiendo en las últimas semanas: la necesidad de que los argentinos utilicen los dólares ahorrados fuera del sistema financiero.

“Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país”, afirmó Caputo al referirse a los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera de los circuitos formales de la economía.

En ese sentido, el ministro pidió a los ahorristas confiar en la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno que busca incentivar la formalización de fondos no declarados mediante beneficios fiscales y garantías legales.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Caputo durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza.

Caputo también vinculó las dificultades económicas actuales con la histórica falta de confianza en la Argentina, un problema que, según sostuvo, se arrastra desde hace décadas.

“La desconfianza que Argentina viene generando durante años complica mucho la recuperación económica”, señaló el funcionario, quien también remarcó que reconstruir la credibilidad es una de las tareas centrales del Gobierno.

Por último, el ministro aseguró que la Ley de Inocencia Fiscal ofrece garantías para quienes decidan declarar fondos no registrados. Según detalló, la normativa “blinda absolutamente” a quienes lleven esos recursos a bancos o Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

“Lo único que tienen que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. También incluimos a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley”, concluyó el titular de Economía.



