Un día después de que el Indec publicara los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los cuales confirmaron que Argentina entró en recesión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó esta situación. “Decir que estamos en recesión técnica es una mera definición, casi diría arbitraria“, sostuvo el funcionario en diálogo con A24.

Para Caputo, tomar ese indicador como referencia implica “mirar con un espejo retrovisor“, ya que, según señaló, las estadísticas de septiembre marcaron un crecimiento y dejaron un efecto de arrastre positivo para el último trimestre del año.

De todos modos, reconoció que la evolución de la economía estuvo por debajo de las expectativas del Gobierno: “Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado“, admitió.

El “riesgo kuka” y las elecciones de 2027

Caputo volvió a poner el foco en el denominado “riesgo kuka” para explicar el comportamiento de los mercados. Según su interpretación, los inversores venden bonos por la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico de Milei.

“El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté“, afirmó. Como argumento, señaló que los bonos soberanos que vencen durante el actual mandato presidencial cotizan por encima de aquellos cuyos vencimientos corresponden a futuras administraciones.

El ministro aseguró que contempla ese escenario al momento de tomar decisiones, aunque descartó que vaya a concretarse. “Para mí esto no va a ocurrir, pero trabajo contemplando este temor que existe“, dijo. También expresó su confianza en que Milei será reelecto.

En esa línea, planteó los comicios de 2027 como una disputa entre dos modelos económicos. “La gente no quiere volver a la inflación del 20% diario. Si el presidente Milei reelige, el modelo va a seguir“, afirmó. Y agregó: “El otro modelo es un desastre“.

Dólar, riesgo país y perspectivas de crecimiento

En materia cambiaria, Caputo aseguró que se siente “cómodo con un dólar que flote, más que con el valor que tiene“. Sin embargo, reconoció que actualmente no existe una flotación completamente libre debido a la intervención del Banco Central.

En paralelo, también buscó relativizar el impacto de la suba del riesgo país y sostuvo que la situación actual es diferente a la de otros períodos de inestabilidad. “Hoy no tenemos déficit fiscal y no necesitamos al mercado a buscar dinero“, afirmó.

Por último, el ministro se mostró optimista sobre las posibilidades de expansión de la economía argentina y aseguró que el país puede alcanzar tasas de crecimiento del 6%. “La gente se tiene que convencer y trabajar todos para el mismo lado“, expresó.