Luis Caputo presiona por la salida de Adorni y suena Martín Menem para reemplazarlo

Luis “Toto” Caputo pidió a Karina Milei que avance con la salida de Manuel Adorni. Según reconstruyó La Política Online, el ministro de Economía venía manifestando su preocupación por el impacto de los escándalos que rodean al jefe de Gabinete y cómo, a su juicio, deterioran la confianza en el programa económico.

El punto de quiebre fue la declaración judicial del constructor que afirmó que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo para ampliar su casa y construir una pileta. En un encuentro cara a cara, Caputo transmitió que la permanencia del funcionario complica la credibilidad del Gobierno.

En paralelo, en la Casa Rosada admiten que Karina Milei sondeó a Martín Menem como posible reemplazo. Su eventual salida de la presidencia de la Cámara de Diputados abriría la puerta para que el mendocino Luis Petri ocupe ese lugar, indicaron fuentes oficiales.

Dirigentes del espacio reconocen que el desgaste interno es generalizado. Un diputado oficialista sostuvo que “todos quieren que Adorni se vaya”, mencionando a referentes como Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Pilar Ramírez y la propia Karina Milei. Sin embargo, remarcan que el Presidente mantiene su respaldo al jefe de Gabinete.

Caputo, por su parte, reunió a su equipo económico y reiteró que la continuidad de Adorni afecta la confianza en el rumbo oficial, en un contexto de caída en la imagen del Gobierno y del propio Milei. En contraste, Axel Kicillof aparece al frente de la mayoría de las encuestas, según mediciones que circulan en el oficialismo.

En el Foro Llao Llao, el ministro buscó transmitir calma ante unos 150 empresarios, en un clima de creciente incertidumbre. En paralelo, sectores del establishment comenzaron a evaluar alternativas políticas con mayor competitividad electoral, entre ellas Patricia Bullrich, el banquero Jorge Brito y el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.