Luis Caputo pidió que las urnas “revaliden el rumbo” tomado por Milei para avanzar en reformas que permitan el “ingreso de inversiones”

A cuatro días de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió este miércoles que en las urnas se revalide el rumbo iniciado por el presidente Javier Milei para poder avanzar una “segunda etapa de reformas“, las cuales -según el funcionario- destrabará la llegada de nuevas inversiones. “Revalidar el curso es una fuente para un ingreso de inversiones que no se imaginan“, sostuvo durante su participación en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además, aseguró que el esquema de bandas en el tipo de cambio se mantendrá independientemente del resultado en los comicios.

En este contexto, sostuvo que “el esquema se va a mantener exactamente igual, vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado porque hoy tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, unos fundamentos sólidos y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable“.

El Ministro remarcó que “nunca dijimos que iba a ser un camino fácil“, y pidió que “nos den la chance de ir a las reformas de segunda generación“. Según detalló Caputo, revalidar el rumbo tomado por Milei impulsará nuevas inversiones en el país, y expuso que “en los últimos dos meses y medio se han anunciado inversiones por 80 mil millones de dólares para los próximos 4 años, hay 20 mil millones más del RIGI y hay miles de millones de dólares más que estamos hablando con Estados Unidos“.

En ese sentido, el Ministro de Economía ponderó la trascendencia de las elecciones del próximo domingo, a las cuales consideró más importantes que las presidenciales de 2027: “Les pido por favor que abran los ojos y entiendan que esta elección es mucho más importante de lo que se cree y el que no piense distinto no cometan ese error muchachos, es importantísimo que el voto que no vaya al kirchnerismo vaya a La Libertad Avanza. Después en 2027 vemos (…) El mundo está mirando estas elecciones, el mundo está mirando a Argentina porque el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso; hay un montón de inversiones que están ya anunciadas pero hay un montón más que están esperando esta revalidación“. En ese sentido, Caputo dijo que el oficialismo necesitará “mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto“.

En referencia a la suba que el dólar experimentó en su cotización durante las últimas semanas, Caputo apuntó contra la oposición, a quienes culpó de haber realizado un “ataque feroz” durante los “últimos tres meses que generó una caída de la demanda de pesos que provocó esta nueva suba en el tipo de cambio. Este ataque lo anticipó el Presidente en abril. Es parte del juego político“, expuso.

“Cuando ellos (la oposición) empezaron a ver la inflación bajando, la economía creciendo, sacando 12 millones de personas de la pobreza, la inverisón creciendo al 31%, los créditos hipotecarios, los créditos al sector privado más que duplicándose, dijeron bueno muchachos acá tenemos que hacer algo“, aseguró Caputo, quien acusó al kirchnerismo de querer que le vaya mal a la Argentina para volver al poder.

El esquema de bandas y la cotización del dólar

Uno de los temas abordados por el Ministro fue el sistema de flotación en el tipo de cambio, el cual se mueve dentro de bandas cambiarias.

Sobre posibles cambios en el equipo económico y su relación con Javier Milei

Caputo aseguró que seguirá estando al frente del Ministerio de Economía, y descartó cambios en el equipo económico después de las elecciones del domimngo.

Además, destacó que con el Presidente existe una relación de “afecto personal” y remarcó la sintonía que tienen en la forma de pensar: “No debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo, desde como pensamos, cómo analizamos las cosas, hasta el afecto personal, hoy ya tenemos, como él me dice ‘hermandad'”.