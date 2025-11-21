Luis Caputo negó un rescate por US$20.000 millones y habló de “operación”

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este viernes que el Gobierno esté negociando un rescate financiero por US$20.000 millones con bancos internacionales. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que la versión corresponde a “una operación más” con la intención de “generar confusión”.

El ministro respondió así a un tuit del periodista Eduardo Feinmann, quien había señalado que el supuesto rescate alcanzaría los US$5.000 millones, cifra que había circulado en las últimas horas. Las versiones tomaron fuerza luego de que el Wall Street Journal publicara una nota en la que aseguraba que el plan de rescate había sido “archivado”.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, expresó Caputo en la red social X.

Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una “operación” más con la sola intención de generar confusión. https://t.co/XJqN9gB0Cj — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 21, 2025

La información que trascendió mencionaba negociaciones con JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup. Sin embargo, el ministro se limitó a desmentir cualquier tipo de rescate financiero sin referirse al préstamo corto REPO de US$5.000 millones, una herramienta mencionada en el tuit y cuyos fondos se destinarían a cubrir vencimientos de enero, estimados en US$4.000 millones.

Antes de publicar su desmentida, Caputo había compartido otro mensaje en X, donde reaccionó a una publicación que mencionaba la nota del medio estadounidense. “Excelente pregunta”, fue su primera respuesta ante los rumores difundidos.

La aclaración del Ministerio de Economía se suma así a un escenario de alta sensibilidad financiera, marcado por versiones cruzadas sobre eventuales negociaciones con grandes entidades bancarias.