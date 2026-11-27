El gobierno de Javier Milei buscaría utilizar los US$5.000 millones del swap con China para asegurar el pago de los compromisos de deuda de octubre de 2027, incluso si para entonces no consigue refinanciarse en el mercado. Así lo dejó entrever este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mediante sus redes sociales respaldó una explicación que dio del periodista Eduardo Feinmann.

Sin realizar un anuncio formal, el funcionario replicó en su cuenta de “X” un mensaje del conductor y lo calificó de “correctísima explicación“. En ese posteo, Feinmann había sostenido que “altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía” le habían explicado que los fondos tienen un objetivo específico: cubrir los vencimientos de octubre de 2027.

La referencia se suma a lo que el mismo Caputo había contado días atrás en una entrevista con el canal de streaming Neura, donde había confirmado que el Gobierno le solicitó a China disponer de los US$5.000 millones correspondientes al tramo activado del acuerdo. En aquella ocasión incluso llegóa a asegurar que los fondos “ya están disponibles, aprobados“. También explicó que el Tesoro le compraría al Banco Central las divisas obtenidas por esa vía.

De este modo, la disponibilidad de esos fondos busca responder una de las principales preguntas que se hacen los inversores: cómo afrontará el Gobierno los vencimientos de deuda del próximo año.

En ese sentido, cabe resaltar que en julio el programa financiero oficial contemplaba colocar US$5.000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto el Gobierno no emite deuda en dólares en el mercado local.

Cómo funciona el swap con China

El swap no es un préstamo directo del Gobierno chino al Tesoro argentino, sino un acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China.

El convenio tiene un monto total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$19.000 millones. De ese total, hay un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, cerca de US$5.000 millones, que comenzó a utilizarse a principios de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto, ambos bancos centrales renovaron el acuerdo por cinco años, dos más que en los convenios anteriores, y confirmaron que ese tramo continuaba vigente. Según explicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili, la documentación del convenio contemplaba la posibilidad de utilizar esta herramienta para pagar deuda.