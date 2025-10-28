Search
Luis Caputo aseguró que el “riesgo kuka” existe y afecta a la economía argentina

El ministro de Economía de la Nación salió a festejar la victoria en las elecciones y tiró una dura crítica contra el kirchnerismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo expresándose sobre las elecciones legislativas en su cuenta de X, festejando la victoria y los crecimientos económicos post comicios. Como también aprovechó para criticar al kirchnerismo y su mala imagen.

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Mas que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka, empezó diciendo. Y es que, es un escenario que “ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”, afirmó.

Siguiendo esta línea de pensamiento, decía: “si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo“. Además, “Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”, sumó.

“Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”, continuó diciendo Toto.

Finalmente, “el mejor ministro de Economía de la historia” según Javier Milei dijo: “La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!

