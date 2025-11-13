Luis Caputo anunció el inminente envío al Congreso de la reforma laboral

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el gobierno de Javier Milei enviará de manera inminente al Congreso la reforma laboral, la cual -según explicó el funcionario- incluye “una baja de 3 puntos en las cargas sociales y sube fuertemente las deducciones de Ganancias, entre otros puntos”. El mensaje fue el cierre de la Reunión Anual de la Fundación FIEL, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante su intervención, Caputo detalló el programa económico que el Gobierno plantea a futuro, y aseguró que la historia Argentina está “en un punto de inflexión“. En ese sentido, ante un auditorio repleto de economistas y empresarios, el Ministro aseguró que el gobierno de Milei está “en la víspera de cambiar la historia después de 120 años”. Además, reafirmó el esquema de bandas cambiarias, implementado en abril.

Durante su exposición, explicó que las bandas cambiarias “están bien calibradas” y destacó que se registran “récord de exportaciones” en todos los sectores. “No se puede largar la flotación cuando el país no tiene la credibilidad que necesita ni el tiempo necesario”, sostuvo al descartar la libre flotación del dólar.

Además, en referencia al resultado de las elecciones del pasado 26 de octubre, Caputo señaló que “la gente optó por seguir por el camino de la libertad, por el camino del orden macro y dejar atrás las épocas de inflación, déficit, devaluaciones y defaults“.

“No podemos seguir tendiendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo. No es serio”, expresó Caputo, que afirmó que para que Argentina sea “un país serio” es necesario que “todos vayan por la misma autopista”.