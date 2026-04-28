Luis Caputo ante inversores: “La desinflación continuará”

En el marco de una nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA) durante la Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del plan oficial y envió un mensaje de optimismo al sector privado. Pese al registro inflacionario del 3,4% en marzo, que el funcionario calificó como un “pico” estacional, aseguró que la tendencia a la baja se profundizará a partir de abril.

Caputo destacó la resiliencia de la Argentina frente a las turbulencias globales, señalando que el país fue uno de los que mejor sorteó el impacto de la suba internacional del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente. Según el jefe de Hacienda, este desempeño es una prueba directa de la “robustez del programa económico” vigente.

El ministro enfatizó que ya se perciben señales concretas de reactivación en la economía real. “Estamos viendo indicadores que confirman que vamos por el camino buscado”, afirmó ante el auditorio, resaltando los siguientes puntos:

Recaudación al alza: Los ingresos fiscales han comenzado a mostrar signos positivos.

Recuperación en sectores clave: Industrias y constructoras, que venían rezagadas, empiezan a mostrar números “en verde”.

Rol del sector privado: Caputo fue tajante al señalar que el Estado garantizará la estabilidad macro, pero que no habrá favoritismos sectoriales. “Es el sector privado el que nos va a sorprender”, sentenció.

Respecto a la relación con los organismos multilaterales, el ministro hizo referencia a la reciente revisión técnica con el FMI. El eje central sigue siendo la disciplina fiscal, con una meta de superávit primario del 1,4% del PBI para este año, sostenida por un control estricto del gasto público.

Bajo este esquema, Caputo se mostró ambicioso con el mediano plazo: “Si se cumplen las proyecciones del Fondo, la economía argentina podría crecer un 20% entre 2023 y 2027”.

Para cerrar su presentación, el titular de Economía analizó la situación social y laboral, reconociendo matices en las estadísticas actuales:

Mercado laboral: Si bien admitió una caída en el empleo registrado total, aseguró que se han generado 100.000 nuevos puestos de trabajo desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Poder adquisitivo: Calificó los resultados salariales como “mixtos”. Según sus datos, los salarios registrados se ubican un 3% por encima de los niveles de noviembre 2023 si se toma el registro del SIPA, aunque reconoció una paridad negativa de similar magnitud bajo la medición del INDEC.

“Esto recién empieza”, concluyó el ministro, dejando en claro que la consolidación del superávit y la baja de la inflación siguen siendo las prioridades innegociables de su cartera.