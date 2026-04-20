Luis Brandoni: las 5 mejores películas que lo llevaron al éxito como actor

La reciente muerte del actor argentino Luis Brandoni a los 86 años dejó un vacío profundo en la cultura argentina y reavivó el recuerdo de una trayectoria que atravesó generaciones, estilos y formatos. Con más de seis décadas de carrera, el actor construyó personajes memorables tanto en el drama como en la comedia, convirtiéndose en un verdadero símbolo del cine nacional.

A continuación, un repaso por cinco películas clave que explican por qué su nombre quedó grabado en la historia del espectáculo argentino:

La Tregua (1974)

Uno de los hitos del cine argentino. Basada en la novela de Mario Benedetti, esta película fue la primera producción nacional en ser nominada al Oscar. La participación de Brandoni en este clásico lo posicionó en una escena cinematográfica en plena expansión.

La Patagonia rebelde (1974)

Un drama histórico que retrata las huelgas obreras en el sur argentino. La película se convirtió en una obra fundamental del cine político y consolidó a Brandoni como un actor comprometido con historias de fuerte contenido social.

Esperando la carroza (1985)

Un clásico absoluto de la comedia argentina. Con frases que quedaron en la cultura popular, Brandoni brilló en un elenco coral que transformó esta historia en una de las más queridas por el público.

Mi obra maestra (2018)

En una etapa más reciente de su carrera, Brandoni mostró su vigencia con esta comedia dramática junto a Guillermo Francella, donde interpretó a un galerista en una historia sobre arte, amistad y engaños.

La odisea de los giles (2019)

Uno de los mayores éxitos del cine argentino reciente. La película superó el millón de espectadores y volvió a acercar a Brandoni a nuevas generaciones, reafirmando su lugar como figura vigente y popular.