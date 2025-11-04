Luego del triunfo en el debut ante Bélgica, ¿cómo sigue la hoja de ruta de la Selección argentina en el Mundial sub-17?

Este lunes, la Selección argentina inició su camino en el Mundial sub-17, el cual se está llevando a cabo en Qatar. En un encuentro por demás exigente, los dirigidos por Diego Placente se impusieron a su par de Bélgica por 3 a 2.

Si bien los chicos de la Albiceleste se habían puesto en ventaja por el gol de Ramiro Tulián, los europeos lograron dar vuelta transitoriamente el resultado por intermedio de Arthur De Kimpe -sobre el cierre del primer tiempo- y de Stan Naert, ya en el segundo tiempo.

Pese a los dos cachetazos recibidos, los chicos argentinos lograron sobreponerse y en una ráfaga tomarían nuevamente la ventaja en el tanteador para terminar ganando 3 a 2. Los encargados de anotar fueron Facundo Janikoski y Felipe Esquivel. Con el triunfo, Argentina comenzó con el pié derecho en el grupo D.

Ahora bien, ¿cómo sigue el camino del equipo de Placente?

El siguiente obstáculo de Argentina será Túnez, seleccionado al que deberá enfrentar el próximo jueves a partir de las 10:30. Cabe resaltar que, en su debut, los tunecinos golearon 6 a 0 a Fiyi, por lo que lideran el grupo.

Finalmente, la Albiceleste cerrará su participación en fase de grupos ante Fiyi el próximo domingo , a las 9 horas.