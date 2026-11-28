En las horas recientes se conocieron algunas complicaciones en la salud de Luis Ventura, teniendo una internación inesperada y de urgencia.

Luego del susto, en una entrevista que le brindó a Primicias Ya, el famoso habló de lo sucedido, sorprendiendo a todos con sus revelaciones y con la forma en la que se refirió a lo sucedido.

“Me hicieron una ecografía en todo lo que es la carótida, todas las cosas del cuello. Y dio bien. Es lo que me pasa todos los años para fin de año. Es todo un tema de redoblamiento de compromisos que eso te trae, digamos, preocupaciones, desvelos y también muchas broncas. Es estrés, obviamente, cansancio, desgaste”.

Además, el famoso agregó que venía hace unos dias sobrepasado de trabajo. “El viernes tuve dos grabados de Secretos Verdaderos, tuve el vivo de Primicias, tuve Canal 22, tuve Radio del Plata. Y en el medio de toda esa historia tenía que ir a Ezeiza para embarcar para irme a Miami. Yo tengo que estar porque, si no, no duermo. Entonces prefiero irme a dormir tranquilo, aunque sea dormir dos horitas, pero bien dormidas, que dormir 25 con un ojo despierto“.

Finalmente, admitió que ir al médico no fue su decisión. “Esto ocurrió porque mi socio me agarró de las bolas y me llevó al médico. Yo me estaba yendo a Ezeiza. Yo voy a esperar los estudios. Me están dando bien. Si me dan bien, me voy tranquilito, me paso el fin de semana tranquilito, me lo voy a volver a buscar a Toñito para llevarlo a la plaza, paso un domingo mateando. Y el lunes me reintegro a mi actividad“.

“Depende de los estudios. No me animo a decir que sí o sí. Depende de los médicos, de los estudios y los resultados. El documento dice una cosa, el cuerpo dice otra y la actividad que haces dice otra. Todo lo que yo hago, el cuerpo que yo tengo y todo es como que no encaja en el documento, en mi edad”, cerró.