Luego de once años, regresó el Turismo Nacional a Mendoza y el Hebe Casado lo celebró

Este domingo, el Autódromo Ángel Pena -de San Martín- vivió una jornada histórica, ya que se concretó el regreso del Turismo Nacional a la emblemática pista del este mendocino luego de once años. Además, también se corrió una fecha del Turismo Carretera. Y este esperado retorno fue celebrado por distintas autoridades del Gobierno de Mendoza, entre las que se destacó la vicegobernadora Hebe Casado.

“Participé del regreso del TN a Mendoza, una fecha muy esperada que volvió a llenar el autódromo de San Martín. Fue un fin de semana con familias, equipos y fanáticos del automovilismo, y confirmó el valor que tienen estos encuentros para la provincia“, expresó Casado en un posteo en “X”.

Cabe destacar que en San Martín, con una gran convocatoria -que contó con más de 18.000 espectadores que se acercaron de distintas partes de Mendoza y de provincias vecinas-, se desarrolló la última fecha del Campeonato Argentino de TN y el Turismo Carretera 2000, en el marco del Gran Premio Coronación Copa Olca Rental.

En referencia a lo que genera para la Provincia el regreso del automovilismo nacional, la vicegobernadora aseguró que “la fecha dejó un impacto económico concreto. Llegaron visitantes de distintos puntos del país, se ocuparon plazas en el Este y departamentos cercanos, y varios días de competencia impulsaron comercios y servicios en toda la zona“.

En esa misma línea se mostró Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes, quien aseguró que “este tipo de eventos son fundamentales para Mendoza. No solo potencian el turismo y movilizan la economía regional, sino que generan espacios de disfrute para miles de familias y fortalecen el desarrollo deportivo de la provincia“.

Durante la jornada se destacó la celebración del mendocino Julián Santero, quien había obtenido el título de la Clase 3 del TN en la penúltima fecha -en Río Cuarto-, convirtiéndose así en bicampeón de la categoría.

Sobre el desempeño de los pilotos locales, Casado expresó: “Quiero destacar a nuestros pilotos, que dejaron bien arriba a Mendoza. Felicito a Julián Santero, campeón en su categoría, y a Gonzalo Antolín, nuestro querido sanrafaelino, que hizo una campaña enorme y sigue demostrando su talento. También participaron varios mendocinos más que continúan creciendo dentro del TN y representan con orgullo a la provincia“.

Por otro lado, la Vicegobernadora resaltó también “el trabajo de el trabajo de APAT y de su presidente, Emanuel Moriatis, junto al esfuerzo de los intendentes del Este, Mario Abed en Junín y Raul Rufeil en San Martín, que hicieron posible el regreso del automovilismo a la región. Su compromiso fue clave para recuperar una fecha muy esperada“.

“Vamos a seguir apoyando estos eventos porque generan trabajo, fortalecen el turismo y posicionan a Mendoza en el calendario nacional. El objetivo es sostener este impulso y lograr que el TN se convierta en un clásico mendocino“, concluye el posteo de Casado.