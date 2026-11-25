Luego de la polémica que se generó a raíz de la iniciativa, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió el homenaje a Mario Roberto Santucho, el cual estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión se tomó este martes durante un congreso extraordinario.

Cabe recordar que el acto original contemplaba la colocación de un cuadro-escultura con el rostro del exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el patio interno “Indio Solari” de la sede de la facultad, ubicada en Constitución.

La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada a Patria Grande.

Qué resolvió hacer la UBA en lugar del homenaje

En reemplazo del homenaje, la facultad organizará una actividad académica con especialistas que representen distintas perspectivas disciplinares, teóricas, políticas e ideológicas. La resolución busca diferenciar el análisis histórico de una figura política de la reivindicación institucional de sus acciones.

En ese sentido, el documento aclaró que la reflexión sobre la trayectoria de Santucho y del ERP no implica adhesión a sus concepciones, objetivos o prácticas. También distinguió entre un homenaje institucional y la promoción de espacios académicos para debatir sobre esos recorridos históricos.

La nueva resolución dispuso “reforzar el compromiso inclaudicable e irrestricto de la facultad con los valores y el sistema democrático, así como con las políticas de memoria, verdad y justicia“.

Entre los fundamentos para revisar la decisión original, adoptada el 27 de octubre, se señaló que la cuestión había sido tratada sobre tablas y que “no fue objeto de debate suficiente“. Por ese motivo, se resolvió reconsiderar la medida.

Por qué se había generado la polémica

El homenaje estaba programado para el 10 de diciembre, fecha en la que coinciden el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina, en 1983. La iniciativa también se enmarcaba en los 50 años de la muerte y desaparición de Santucho, ocurrida en 1976.

Sin embargo, la elección de esa fecha generó cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos el Gobierno nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y autoridades del Rectorado de la UBA. En ese sentido, las críticas apuntaron a que se realizara un homenaje a quien encabezó una organización armada que actuó también durante gobiernos constitucionales, precisamente en el aniversario del retorno democrático.

La Facultad de Ciencias Sociales, por su parte, había aclarado que la actividad no suponía reivindicar la metodología violenta utilizada por la organización guerrillera durante los años en que estuvo activa. La nueva resolución terminó por dejar sin efecto el tributo y reemplazarlo por una instancia de debate histórico y académico.