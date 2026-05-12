Luego de la marcha de este martes, Milei buscará zanjar el conflicto con las Universidades

Este martes se llevará a cabo en todo el país la marcha universitaria, en la cual la comunidad educativa reclamará por la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, desde el Gobierno nacional anunciaron este lunes que tras la movilización planea convocar a una mesa de diálogo a representantes de los establecimientos para acercar posturas e intentar ponerle fin al conflicto.

Las cuatro universidades con las que planea dialogar el Gobierno

De este modo, el Ejecutivo nacional intentará rediseñar el esquema de distribución de fondos, poniendo especial atención aquellas casas de estudio que cuentan con hospitales universitarios. En ese sentido, cabe destacar que son sólo cuatro las universidades en esa condición, entre ellas la UNCuyo. Las otras son la UBA, la Universidad de La Rioja y la Universidad de Córdoba.

Los puntos que Milei considera innegociables

Un factor clave para el gobierno de Javier Milei, además de discutir la asignación presupuestaria, es establecer mecanismos de control sobre los recursos asignados a las universidades. En consecuencia, tras la marcha de este martes el Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para analizar el funcionamiento de esas instituciones y redefinir cómo se distribuyen las partidas destinadas a ese sector.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene su decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.

En esa línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que tras la movilización de este martes serán convocados los rectores de universidades que cuentan con hospitales universitarios para avanzar en una nueva discusión presupuestaria.

Dentro del oficialismo reconocieron la necesidad de sostener canales de diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado por mayores mecanismos de control y rendición de cuentas.

Por su parte, desde distintos sectores universitarios vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener gastos operativos, salarios, áreas de investigación y hospitales universitarios, en medio de un conflicto que se transformó en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.