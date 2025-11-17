Search
Se acabó lo que se daba

Luego de estar en Mendoza, Cristian Castro confirmó que se separó

El cantante rompió el silencio desde Mendoza y desmintió los intensos rumores que surgieron tras separarse.

El romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez había iniciado en diciembre de 2023. Pese a la corta duración, ya había experimentado quiebres anteriores en febrero y mayo de 2024, seguidos por reconciliaciones. Al momento de esta reciente confirmación, la pareja tenía planes de casarse el 2 de febrero de 2026, en Córdoba.

En diálogo con un medio local, el músico aseguró que la decisión de poner fin a la unión no se debió a un engaño. Según la versión de Castro, la medida no fue algo repentino, sino un tema previamente conversado. El artista explicó que la unión había llegado a una instancia de agotamiento. “Está hablado hace meses, venimos perdiendo armonía, cosas esenciales de la relación”, precisó sobre los motivos del quiebre.

El vocalista reconoció que ambos lucharon por mantenerse juntos, aunque la inestabilidad era constante. Admitió no ser “nada fácil” y que tenían “un ritmo distinto” y personalidades diferentes. Además, confesó que él arrastraba “situaciones del pasado que a mí me dolían mucho”, y que su compañera “estaba cansada que yo le trajera cosas del pasado”.

La difusión de imágenes que mostraban a Cristian Castro junto a otra mujer en Mendoza ensombreció la noticia. Esta persona fue identificada como Marcela de Filippis, quien preside uno de sus clubes de admiradores en Formosa.

Castro negó que existiera algún engaño y desvinculó de manera sentimental a De Filippis. Pidió a sus seguidores que no crean en la prensa negativa, enfatizando: “Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”. Explicó que aquella mujer lo acompañó únicamente en calidad de asistente para que no estuviera solo, describiéndola como alguien con un lazo “familiar y fraternal”. Aseguró de forma categórica: “Ella no está conmigo, no está acá”.

