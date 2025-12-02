Luego de dos días planchado, subió el dólar

El mercado cambiario, que había comenzado diciembre con una aparente prolongación de la “pax” o tranquilidad, muestra este martes un movimiento ascendente en el tipo de cambio oficial, alcanzando valores máximos en el último mes.

Es importante recordar que durante noviembre la divisa operó con una baja volatilidad: el dólar mayorista avanzó apenas $6,5 en el mes, lo que representa una suba de solo 0,5%. Este ritmo contrasta fuertemente con el incremento cercano al 5% que se registró en octubre, en la previa de las elecciones.

En la jornada de este martes, el dólar mayorista se cotiza a $1.455, lo que implica un aumento de $3,5 respecto al cierre anterior. Con este valor, la brecha cambiaria con el límite superior de la banda se sitúa alrededor del 3,9%, un leve incremento si se compara con el 3,4% observado a finales de octubre. Cabe destacar que, en la última semana de noviembre, el mayorista aceleró ligeramente su ritmo de ajuste, subiendo $26,5 frente a los $22 de la semana precedente. En lo que va del año 2025, el acumulado de suba asciende a 40,7%.

Respecto al tipo de cambio minorista, en el Banco Nación la divisa estadounidense se ofrece a $1.475,00. Por su parte, el promedio determinado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubica en $1.478,95. A diferencia del oficial, las cotizaciones financieras muestran un descenso: el dólar MEP se vende a $1473,81, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posiciona en $1490,70.

Un factor que influye en la dinámica del mercado fue la menor oferta de divisas del sector agroexportador en noviembre. Los exportadores de cereales y oleaginosas liquidaron un total de u$s760 millones, lo que supuso una caída del 62% interanual y del 32% en comparación con octubre.

Analistas de Max Capital señalan que esta marcada disminución es reflejo de las liquidaciones anticipadas que se efectuaron en septiembre, bajo el esquema de suspensión temporal de derechos de exportación (Decreto 682/2025). A pesar de esta baja mensual, los ingresos acumulados del año se mantienen un 24% por encima de los registrados en 2024.

El principal punto de atención del mercado sigue siendo la crítica situación de las reservas del Banco Central. Utilizando la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta que las reservas netas de Argentina cerrarían el año con un saldo negativo cercano a los u$s17.000 millones. En términos sencillos, el país carecería de reservas propias suficientes si tuviera que afrontar la devolución de los dólares tomados mediante endeudamiento a corto plazo.

Debido a este escenario, tanto los mercados internacionales como diversos organismos financieros han instado al Gobierno de Javier Milei a intensificar el proceso de acumulación de reservas. Se estima que, si se logra avanzar en esta dirección, el riesgo país podría perforar el umbral de los 650 puntos, un nivel que suele alcanzarse una vez que se superan episodios de alta tensión financiera.