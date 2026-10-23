Lucrecia Martel llega a Mendoza: el encuentro del FLAT 2026 cambia de escenario

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir a Lucrecia Martel en el marco de la segunda edición del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT 2026). El encuentro con la reconocida directora se trasladó del Teatro Quintanilla al Teatro Mendoza, ubicado en San Juan 1427, para recibir a más público.

La actividad se realizará el miércoles 28 de octubre, a las 19, y formará parte del ciclo Cinema Liminal, una propuesta que explora los cruces entre la imagen, el sonido y las nuevas tecnologías audiovisuales. La entrada será gratuita, con ingreso por orden de llegada y sujeto a la capacidad de la sala. También se podrá realizar la inscripción a través del sitio oficial del festival.

Martel, referente del cine argentino contemporáneo y directora de películas como La ciénaga, La niña santa y La mujer sin cabeza, participará de una conversación que invita a reflexionar sobre las formas de narrar, percibir y crear a través del lenguaje audiovisual.

Un festival que une arte y tecnología

El FLAT transita su segunda edición con una programación que se extenderá hasta el 4 de diciembre y que tiene como sede principal al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en el Espacio Cultural Plaza Independencia.

La propuesta reúne exposiciones, instalaciones, performances, experiencias inmersivas, música, talleres y encuentros con artistas e investigadores. A través de distintas disciplinas, el festival busca generar un espacio de intercambio y explorar las relaciones entre el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad.