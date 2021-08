Lucio Chaves habló con Diario NDI sobre sus objetivos como precandidato a Concejal por Compromiso Federal partido que dirige a nivel nacional el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá. Hizo hincapié en el empleo juvenil, la defensa a la Ley 7722, organizar la demanda de viviendas y aumentar la conectividad a internet.

El abogado Lucio Chaves es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha ejercido la profesión en Tunuyán durante veinte años. Se ha destacado por ser un abogado responsable y comprometido con los casos en los que ha intervenido, muchos de ellos muy importantes y de gran repercusión pública.

En esta ocasión decidió ingresar al ámbito político encabezando la lista del partido Compromiso Federal, lo acompaña en segundo lugar NATALIA SALINAS (Docente) MARTIN LOPEZ PONCE (Empresario) SILVINA ARAGUNA (ATE Salud) HERNAN GUMIEL (Comerciante) MARISA ROMERO (Empleada Publica) FEDERICO INZIRILLO (Abogado) y ROXANA GOULU (Comerciante).

Propuesta

Asumo el desafío de postularme para concejal de Tunuyán porque quiero apoyar a los vecinos para que mejoren su calidad de vida, generando proyectos que contemplen las diversas problemáticas de todos los barrios y distritos.

Entre las propuestas de la lista se encuentra promover el trabajo y la producción a través de un fondo municipal para microcréditos, además destacó que pondera el trabajo de los empleados municipales, y desea que se respeten todos sus

derechos laborales con el pago de un sueldo digno y de las horas extras, entrega de uniformes y equipamiento, inclusive el acceso a la carrera y la posibilidad del ascenso previo a la jubilación, para que accedan a un mayor haber jubilatorio.

Generar oportunidades para el empleo juvenil, con capacitación para el trabajo y que el empleo no sea sólo por unos meses. Para que esto sea posible, es importante acordar con los empleadores beneficios reales para que empleen personas de 16 a 30 años por tiempo indeterminado.

Defensa la ley 7722 y todo lo referido al ambiente. «Proponemos campañas de limpieza de los ríos y espacios verdes de Tunuyán, complementando con programas de educación ambiental. Aumentar la conectividad de internet, con más puestos de wifi gratuito para que los estudiantes puedan acceder a la educación virtual, y progresivamente para toda la población de Tunuyán».



Organizar la demanda de viviendas, promoviendo las cooperativas y uniones vecinales tramitando sus proyectos de barrios. «Contemplar otras opciones como construcción por ayuda mutua, créditos para ampliación, banco de materiales y todas las soluciones habitacionales posibles, debido a la gran necesidad de viviendas que hay en el departamento».

«Quienes integramos COMPROMISO FEDERAL queremos Ilegar al Concejo Deliberante, como una FUERZA NUEVA, apoyando las políticos positivos, pero también controlando Ia transparente aplicación de los fondos públicos y Ia prioridad de las obras y servicios. que solucionen las necesidades básicas de los tunuyaninos» agregó Lucio.

Alberto Rodriguez Saá, Jorge Pujol, Flavia Manoni

Prof. Natalia Salinas (2da. Candidata)

Martín López Ponce ( 3er. Candidato)

Silvina Araguna (4ta. Candidata)

Hernán Gumiel (5to. Candidato)

Marisa Romero (1er. Suplente)

PARTIDO COMPROMISO FEDERAL LISTA 82A CONCEJALES POR TUNUYÁN



LUCIO CHAVES (Abogado) NATALIA SALINAS (Docente) MARTIN LOPEZ PONCE (Empresario) S1LVINA ARAGUNA (Delegada gremial) HERNAN GUMIEL (Comerciante) MARISA ROMERO (Empleada Publica) FEDERICO INZIRILLO (Abogado) ROXANA GOULU (Comerciante)

Sumate- 2622 570686

Más sobre Lucio Chaves

Está casado con Bety Goulu, docente de nivel secundario y tiene tres hijas, dos de ellas Agustina y Martina son estudiantes de abogacía y Valentina es productora audiovisual y dj.

En la función pública, estuvo a cargo del programa anticorrupción del gobierno provincial, donde también ocupó los cargos de Subsecretario de Seguridad y Director de la Cárcel.



Fue el primer Gerente del COINCE, planta de tratamiento de residuos del Valle de Uco. Además Lucio se desempeña como docente en la Universidad Champagnat, delegación Tunuyán, donde dicta las cátedras de Teoría del Estado y Derecho Procesal Penal. También fue docente formador de los aspirantes a policías, en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.



Como vecino del departamento, ha participado de diversas iniciativas sociales, como la creación de la Escuela Jean Piaget, de la que fue su primer representante legal y presidente de la asociación de padres que construyó el actual edificio de la escuela.



Autor del anteproyecto de ley de economía social de la Provincia de Mendoza y de la ordenanza municipal para el registro de microemprendedores del departamento de Tunuyán.



Integró el Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para Víctimas de Violencia de Género del Valle de Uco, dependiente de la Dirección de Género y Diversidad del Gobierno Provincial.

Durante más de diez años ha presidido la Asociación Desarrollo Ciudadano, gestionando la entrega de más de tres mil microcréditos para emprendedores de todos los distritos de Tunuyán, a través del programa Banco Popular de la Buena Fe, con financiamiento del gobierno nacional, generando trabajo y responsabilidad en la devolución de los créditos otorgados.