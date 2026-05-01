Luciano Pereyra sorprendió a todos con su propia bodega en el Valle de Uco: en qué departamento está

El reconocido artista Luciano Pereyra dio un giro en su carrera y desembarcó en la industria vitivinícola con un proyecto propio en Mendoza. Junto al futbolista Iván Pillud y el empresario Javier Abrego, presentó Re-Cordis, una bodega ubicada en Gualtallary (Valle de Uco), una de las zonas más prestigiosas para la producción de vinos en la provincia.

Lejos de ser solo un emprendimiento comercial, el proyecto se construye sobre una base emocional. Sus impulsores destacan que la iniciativa nace desde los vínculos personales y la idea de trascender en el tiempo, apostando a una identidad que refleje la amistad que los une. El concepto está inspirado en la frase de Eduardo Galeano “recordar es volver a pasar por el corazón” (de allí el nombre Re-Cordis).

Pereyra encontró un paralelismo directo entre su faceta artística y el mundo del vino. “Crear una canción es como hacer un vino, todo lleva tiempo y proceso”, explicó, al tiempo que remarcó su conexión creciente con Mendoza (que pasó de ser un destino ocasional a un lugar significativo en su vida).

El lanzamiento incluye tres líneas de Malbec (Espejos, Miradas y Parpadeo), pensadas como expresiones del terroir de Gualtallary (reconocido por su altura y suelos calcáreos que aportan carácter distintivo). La elaboración está a cargo del enólogo Mariano Genzel, distinguido a nivel nacional, quien busca combinar innovación con respeto por el entorno natural.

A futuro, el proyecto apunta a expandirse con nuevas variedades como Cabernet Franc y Chardonnay (sin resignar calidad), con vinos que prometen un potencial de guarda que puede alcanzar entre 5 y 20 años, consolidando así una propuesta que une pasión, territorio y proyección internacional.