Lucha contra las lluvias: Tupungato solicita retirar escombros y materiales de la vía pública

Desde la Municipalidad de Tupungato emitieron un comunicado dirigido a los vecinos del departamento, en el que hicieron un claro énfasis en la importancia de tener la vía pública limpia y sin materiales obstaculizando el recorrido.

Esto empezaron diciendo: “La presencia de estos materiales en calles y veredas puede dificultar el escurrimiento del agua y generar obstrucciones en acequias, desagües y cauces, agravando las consecuencias de las precipitaciones. Por eso, se solicita a los vecinos retirar los materiales depositados en la vía pública y evitar nuevas acumulaciones, como parte de las acciones de prevención y cuidado de la comunidad“.

A lo que sumaron: “La normativa establece que el Municipio retirará sin costo hasta un metro cúbico (1m³) de estos materiales, de acuerdo con las zonas, los días, horarios habituales. Para cantidades superiores, deberán utilizarse contenedores debidamente señalizados y el costo correspondiente estará a cargo del frentista”.

Información que siguió dando aviso sobre las posibles multas: “cuando se exceda el volumen permitido, la ordenanza prevé un emplazamiento para retirar los materiales en un plazo de hasta 72 horas. Si no se cumple, el Municipio podrá efectuar el retiro con cargo al responsable y aplicar la multa correspondiente, conforme a la normativa vigente que establece un cargo para el frentista de 2.500 UT (dos mil quinientas unidades tributarias) por cada seis metros cúbicos (6m3), o fracción inferior y a un metro cúbico de materiales o elementos retirados, más aplicación de multa”, agregaron para cerrar.

Cuál es el cronograma de retiro de residuos

Horario: de 7 a 14h y de 17 a 23h

Lunes

Loteo Scilipoti- B° Los Nogales- B° Presidencia- B° Urquiza Viejo- B° El Volcán- B° Los Cerezos- B° Mirador de Estrellas- Duboy- B° El Zampal (al fondo)- Calle Ghilardi (lunes por medio)- B° Terraza del Zampal- B° La Arboleda

Martes

Loteo Montes de Oca- Loteo Cuello- B° Jardín del Sauce- B° Valle del Tupun- B° Aero Club- B° Oasis

Miércoles

Loteo TISA- Sergi- El Peral- Juvenil- B° 8 de Noviembre

Jueves

B° Mitre- B° Villa Carrizo- B° Martín Fierro- B° Urquiza- Callejón Saez (tarde)- Calle Secundino Gómez- Loteo García- Calle 9 de Julio- B° San Jorge

Viernes

B° Solares de Correa- B° Los Almendros- Calle Las Heras- B° Villa Magela- Calle Roca- Calle Brantiz- Callejón Fortunato Ríos- Callejón Luconi- Calle Asistente Ubilla

Sábado

Calle Las Heras- Calle Almte. Brown- Calle Belgrano- Calle Liniers- Calle Belgrano Norte

También se puede solicitar el retiro de escombros por personal municipal y abonar el canon. Para esto se debe gestionar la boleta correspondiente al servicio de forma personal en la oficina de Rentas que atiende en el Edificio Municipal (Av. Belgrano 348) de lunes a viernes de 7 a 13h. En caso de querer dar aviso de escombros o materiales en la vía pública comunicarse con Servicios Generales 2622 350394.