Lucha contra el narcotráfico: desarticularon una red que operaba entre Mendoza, San Juan y Bolivia

La Policía de Mendoza desarticuló una red de transporte y distribución de drogas que operaba entre Mendoza, San Juan y Bolivia, en un operativo coordinado por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

La investigación permitió identificar a una joven de 19 años como principal responsable, quien viajaba con frecuencia a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas por hechos similares. Según pudo determinar la Policía, la mujer -además- se trasladaba a Bolivia, donde adquiría clorhidrato de cocaína que luego introducía al país.

Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza -bajo las directivas del fiscal Daniel Rodríguez Infante-, personal de narcotráfico interceptó a la joven sobre la Ruta 141, en Caucete, cuando viajaba en un tour de compras acompañada por otra mujer -de 33 años-, de nacionalidad boliviana.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Ante las sospechas de que ambas podrían portar cápsulas de cocaína en su sistema digestivo, fueron trasladadas al Hospital Rawson de San Juan, donde se constató que la segunda llevaba 99 cápsulas con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La operación derivó en cuatro allanamientos —tres en el Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas—, donde se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo (1.600.000 pesos, 100 dólares y 220 bolivianos), comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación relevante para la causa.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Las dos mujeres quedaron alojadas en la Unidad 32 de Mendoza, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía de Mendoza remarcaron que el operativo contó con la colaboración permanente del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson.